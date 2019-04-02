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На Донеччині 8-місячний хлопчик впав у ванну з окропом

На Донеччині 8-місячний хлопчик впав у ванну з окропом
У місті Краматорськ Донецької області 8-місячний хлопчик впав у ванну з окропом.

Подія трапилася 2 квітня, - пишуть Факти.

Батьки підготували ванну для купання дитини. Варто було їм на хвилину втратити пильність, як немовля впало у ванну з окропом.

Батьки хлопчика терміново викликали швидку і малюка госпіталізували. Зараз він знаходиться у лікарні.

За фактом порушено кримінальну справу за ст. 166 КК України “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування”.

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Теги: немовля, окріп
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