На Донеччині 8-місячний хлопчик впав у ванну з окропом
Сьогодні, 15:30
У місті Краматорськ Донецької області 8-місячний хлопчик впав у ванну з окропом.
Подія трапилася 2 квітня, - пишуть Факти.
Батьки підготували ванну для купання дитини. Варто було їм на хвилину втратити пильність, як немовля впало у ванну з окропом.
Батьки хлопчика терміново викликали швидку і малюка госпіталізували. Зараз він знаходиться у лікарні.
За фактом порушено кримінальну справу за ст. 166 КК України “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування”.
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Подія трапилася 2 квітня, - пишуть Факти.
Батьки підготували ванну для купання дитини. Варто було їм на хвилину втратити пильність, як немовля впало у ванну з окропом.
Батьки хлопчика терміново викликали швидку і малюка госпіталізували. Зараз він знаходиться у лікарні.
За фактом порушено кримінальну справу за ст. 166 КК України “Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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