Судили волинянина, який продавав наркотичні таблетки
Сьогодні, 15:49
Мешканця Нововолинська засудили до 5 років позбавлення волі за продаж наркотичних речовин.
Вирок виніс Нововолинський міський суд 26-го березня, - пише Буг.
Чоловік був раніше судимий за крадіжку та відсидів 4 роки. У Нововолинську продавав таблетки “Субутекс”, що містять наркотичні речовини.
Перед затриманням наркоторговця було проведено кілька оперативних закупок. Так, 13-го грудня 2018 року у під’їзді будинку № 51″а” по вулиці Нововолинській збув за ціною 125 грн частину таблетки білого кольору. 21-го грудня того ж року в дворі будинку №19 мікрорайону Шахтарського продав частину таблетки за 125 гривень.
Окрім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах повторно, незаконно придбав таблетку та три частини таблеток “Субутекс”. 28-го січня 2019 року при поверхневому огляді працівниками поліції на перехресті вул. Нововолинської та пр-ту Дружби наркотичні речовини були виявлені та вилучені з сумки, яку мав при собі засуджений. Чоловіку винесли підозру та взяли під варту.
29-го січня був проведений обшук в житлі наркоторговця і знайдено два паперових згортки фольги з таблетками, електронні ваги, два металевих леза.
Чоловіку суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.
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Вирок виніс Нововолинський міський суд 26-го березня, - пише Буг.
Чоловік був раніше судимий за крадіжку та відсидів 4 роки. У Нововолинську продавав таблетки “Субутекс”, що містять наркотичні речовини.
Перед затриманням наркоторговця було проведено кілька оперативних закупок. Так, 13-го грудня 2018 року у під’їзді будинку № 51″а” по вулиці Нововолинській збув за ціною 125 грн частину таблетки білого кольору. 21-го грудня того ж року в дворі будинку №19 мікрорайону Шахтарського продав частину таблетки за 125 гривень.
Окрім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах повторно, незаконно придбав таблетку та три частини таблеток “Субутекс”. 28-го січня 2019 року при поверхневому огляді працівниками поліції на перехресті вул. Нововолинської та пр-ту Дружби наркотичні речовини були виявлені та вилучені з сумки, яку мав при собі засуджений. Чоловіку винесли підозру та взяли під варту.
29-го січня був проведений обшук в житлі наркоторговця і знайдено два паперових згортки фольги з таблетками, електронні ваги, два металевих леза.
Чоловіку суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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