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Хворому на рак лучанину потрібно понад 800 тисяч гривень на лікування

Хворому на рак лучанину потрібно понад 800 тисяч гривень на лікування
Марія Хомюк – донька 46-річного лучанина Олександра Хомюка, просить небайдужих волинян допомогти з лікуванням батька.

Кілька років тому чоловік травмувався в аварії й з того часу мав проблеми зі здоров’ям, - пише газета Вісник.

Півтора місяці тому, пройшовши детальне обстеження, дізнався страшний діагноз – лімфома. Хвороба перебуває на початку четвертої стадії. Діагностовано сім пухлин по всьому організму. За лікування лучанина погодилися взятися в інституті онкології у Варшаві.

Перший курс хіміотерапії родина змогла оплатити самотужки, другий – з допомогою друзів. Нині медики дають високі шанси на життя. Однак власних коштів уже бракує. Аби завершити комплекс інтенсивної хіміотерапії необхідно ще 120 тисяч злотих (понад 800 тисяч гривень).

Перерахувати кошти можна на картку Приватбанку: 5168 7554 3235 1290 (Хомюк Олександр Володимирович).

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Теги: допомога, гроші, лікування, рак
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