Житло для дітей-сиріт і проблеми «не за адресою»: як Савченко приймав громадян

Голова обласної державної адміністраціїпровів черговий особистий прийом громадян.Прийом відбувся сьогодні, 2 квітня, - йдеться на сторінці Олександра Савченка у facebook.Жителі області звертаються до голови ОДА з найрізноманітнішими питання. Однак, варто зауважити, що часто вони не стосуються компетенції голови облдержадміністрації.Проте, сьогодні на прийом прийшла пенсіонерка з Камінь-Каширська. Вона звернулася з проханням забезпечити житлом дитину-сироту Валентина Траумова, якого вона опікувала до повноліття."Я колишній опікун дитини-сироти. В 2013 він був поставлений на чергу в Камінь-Каширській міській раді. Тоді нам відмовили, бо коли йому виповнилося 18 на балансі не було соціального житла. Потім ми звернулися, аби нам виділили кошти на купівлю будинка. Нам запропонували 80 тисяч гривень на житло у селі Видричі, ми погодилися. Йому пообіцяли – що це буде його власний будинок, однак поставили на баланс сільської ради. Тож ми просимо виділити квартиру у Камені-Каширську, де хлопець стоїть у черзі", – розповіла Ніна Іларіонівна.На прийомі жінці роз`яснили, що будинок у селі Видричі Валентин не може приватизувати, бо закон не передбачає передачу соціального житла в приватну власність. Однак, з минулого року є державна субвенція на придбання приватного житла для дітей-сиріт."Місцева служба у справах дітей не могла знайти Валентина, бо він був на заробітках. Згідно постанови Кабміну – вартість на житло для однієї дитини-сироти обмежена. Для Валентина така сума складає близько 300 тисяч гривень", – повідомила начальниця служби у справах дітей облдержадміністраціїТож Ніна Карпік зголосилася самостійно підшукати житло для племінника на визначену суму і вирушила порадувати Валентина приємною звісткою."Держава дбає про дітей-сиріт. Лише минулого року ми придбали близько тридцяти квартир для них. Однак, якщо держава дає певну суму – треба нею оперувати. Я по мірі можливості допомагаю усім, хто цього потребує", – резюмував Олександр Савченко.Варто зазначити, що особистий прийом громадян голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко проводить кожного першого вівторка місяця.