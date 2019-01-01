Волинян кличуть милуватися первоцвітами. ФОТО

Любешівський селищний парк запрошує усіх природолюбів помилуватись першими квітами - ефемероїдами.Про це повідомляє National Park "Prypiat-Stokhid" у Facebook."Без первоцвітів неможливо уявити весни! Весна щодня зачаровує все більше своєю красою! Все довкола оживає і безмежно радує кожного!" - йдеться у повідомленні.У парку можна побачити зірочки жовті та зірочки малі, які квітують масово. Уже з'явилися квіточки анемони дібровної та жовтецевої, а також фіалку запашну, яка ось-ось у порадує своїм яскраво-синім відтінком на фоні зеленої рослинності.Ближче до річки серед води вже можна побачити квіти калюжниці. Зовсім скоро заквітує пшінка весняна, копитняк європейський, зірочник європейський, барвінок малий."Ми закликаємо усіх оберігати красу весни, її первоцвіти! Адже маленькі букетики в’януть дуже швидко, а краса у парку, який є окрасою Любешова з його історією – вічна! Діліться з нами своїми фотографіями первоцвітів, радіймо разом пробудженню природи!" - додають у нацпарку.