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Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО

Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Громада Боратинської сільської ради, заручившись підтримкою торчинських лісівників, місцевих школярів і вчителів, створила власну посадку площею 1 гектар у селі Промінь.

Екологічну акцію з облаштування зеленої зони ініціювали депутати та місцеві активісти учора, 2 квітня.

Погода на полі, де створювали майбутній ліс, була вітряною, але, не зважаючи на це, до заходу долучилося чимало людей: активна молодь, місцева влада, лісівники.

«Це вже не перша така акція за участі представників окружних сіл: Промінь, Боратин, Мстишин, але як об’єднана громада ми тут зібралися вперше», – каже голова Боратинської сільської ради Сергій Яручик. Він розповідає, що рік-два тому вже висаджували модрину на ділянці неподалік від цієї.

Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО


Цього разу взяли за мету посадити майже 7 тисяч нових дерев, із них 5 тисяч сіянців сосни надали лісівники, модрину боратинці взяли у селекційно-насіннєвому центрі у Гаразджі, а дуби заготовляли напередодні самостійно. Запевняють, що весь матеріал високої якості, тому сподіваються, що приживеться добре.

Саджати ліс також приїхали школярі із трьох шкіл Боратинської сільської ради. Вчителька біології Ольга Сергійчук розповіла, що на посадку дерев зібрали діток 5-9 класів.

Вони із задоволенням та активністю долучилися до проекту й під пильним наглядом своїх вчителів завзято висаджували сіянці. Перед початком роботи лісівники показали молодому поколінню, як це робити правильно.

Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО


«Такі акції важливі, перш за все, задля збереження екології нашої планети. Звісно, важливу роль також відіграє користь спільної праці, діти згуртовуються і дружно працюють, маючи шанс весело та з користю провести час», – каже вчителька.

Для школярів акція «Посади свій ліс» ще не закінчується. Староста сіл Вікторія Косарук розповіла, що в планах – заліснити ще 2 гектари.

Діти такій альтернативі уроків у класах радіють. Семикласник Сашко розповів, що садить ліс не вперше і ця справа йому дуже подобається, а паралельно проводить майстер-клас своєму другові, як це робити правильно.

«Потрібно взяти меч Колесова (клиноподібна лопата для посадки сіянців - ред.) і зробити невелику ямку, так щоб саджанець повністю заховав корінчики, покласти його в яму, але притримувати, щоб не впав і стояв рівно, а тоді притиснути лопатою корінець і притоптати по боках», – пояснює Саша і продовжує працювати.

Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО


Лісничий торчинського лісництва ДП "Ківерцівське ЛГ" Михайло Затовканюк розповів, що потрібно почекати мінімум років 60, щоб із цих саджанців утворився справжній стиглий ліс. При умові, якщо приживлюваність буде гарна, то вже за років 5 деревця будуть висотою до коліна.

Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО


Кожен із учасників акції намагався запам’ятати рядок, де посадив своє деревце, обіцяли повертатися і доглядати, щоб через багато років показати своїм дітям.

Наостанок боратинці згуртувалися і вишикувались у фігуру форми дерева для того, аби зробити вдалий кадр із квадрокоптера. Окрім чудових знімків, кожен учасник залишився із хорошим настроєм і почувався задоволеним від такої корисної і приємної роботи.

Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО


Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО
Екологічна акція у Промені, або Як у шквальний вітер народжувався новий ліс. ФОТО


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Теги: ліс, боратин, яручик, отг, торчин, лісівники
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