Двоє волинян можуть відбутися штрафом за пропозицію хабара поліцейським

Двох волинян - 51-річного лучанина та 29-річного мешканця Володимира-Волинського судитимуть за те, що намагалися підкупити поліцейських.Так, удень 7 березня 2019 року старший із водіїв, якого правоохоронці зупинили за порушення Правил дорожнього руху на дорозі поблизу села Крупа Луцького району, намагався залагодити ситуацію та запропонував і надав поліцейським 300 грн., аби вони не складали протоколу про адміністративне правопорушення, - пише Волинь-нова з посиланням на прокуратуру Волинської області.Молодший водій 25 березня цього року на дорозі поблизу села Ратнів Луцького району так само порушив Правила дорожнього руху та намагався відкупитися від притягнення до адміністративної відповідальності, надавши працівникам Луцького районного відділення поліції 400 грн. неправомірної вигоди.Обидва водії визнали свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, щиро розкаялися та активно сприяли розкриттю злочину.Відтак в укладених угодах про визнання винуватості їм узгоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 гривень). Кошти, передані ними як неправомірна вигода правоохоронцям, буде конфісковано.Далі – слово за судом.