Ковельському наркоторговцю «впаяли» 6 років тюрми

Ковельчанина засудили на понад 6 років тюрми за наркозлочини.Судимий уже за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків, чоловік на шлях виправлення не став та продовжив їх вчиняти, - пишепрес-служба прокуратури області.Наприкінці травня 2018 року він незаконно придбав амфетамін та зберігав його задля власного вживання. Правоохоронці вилучили психотропну речовину 8 вересня минулого року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.Придбавши ж наркотичний засіб бупренорфін, зловмисник двічі упродовж червня-вересня 2018 року збував його громадянину.Вину свою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309,ч. 2 ст. 307 КК України, чоловік визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочинів.Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 6 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.