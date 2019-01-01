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Ковельському наркоторговцю «впаяли» 6 років тюрми

Ковельському наркоторговцю «впаяли» 6 років тюрми
Ковельчанина засудили на понад 6 років тюрми за наркозлочини.

Судимий уже за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків, чоловік на шлях виправлення не став та продовжив їх вчиняти, - пише
прес-служба прокуратури області.

Наприкінці травня 2018 року він незаконно придбав амфетамін та зберігав його задля власного вживання. Правоохоронці вилучили психотропну речовину 8 вересня минулого року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.

Придбавши ж наркотичний засіб бупренорфін, зловмисник двічі упродовж червня-вересня 2018 року збував його громадянину.

Вину свою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309,ч. 2 ст. 307 КК України, чоловік визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочинів.

Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 6 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.




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Теги: наркотики, торгівля, Ковель
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