Ковельському наркоторговцю «впаяли» 6 років тюрми
Сьогодні, 19:42
Ковельчанина засудили на понад 6 років тюрми за наркозлочини.
Судимий уже за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків, чоловік на шлях виправлення не став та продовжив їх вчиняти, - пише
прес-служба прокуратури області.
Наприкінці травня 2018 року він незаконно придбав амфетамін та зберігав його задля власного вживання. Правоохоронці вилучили психотропну речовину 8 вересня минулого року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Придбавши ж наркотичний засіб бупренорфін, зловмисник двічі упродовж червня-вересня 2018 року збував його громадянину.
Вину свою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309,ч. 2 ст. 307 КК України, чоловік визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочинів.
Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 6 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Судимий уже за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків, чоловік на шлях виправлення не став та продовжив їх вчиняти, - пише
прес-служба прокуратури області.
Наприкінці травня 2018 року він незаконно придбав амфетамін та зберігав його задля власного вживання. Правоохоронці вилучили психотропну речовину 8 вересня минулого року під час санкціонованого судом обшуку в його оселі.
Придбавши ж наркотичний засіб бупренорфін, зловмисник двічі упродовж червня-вересня 2018 року збував його громадянину.
Вину свою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309,ч. 2 ст. 307 КК України, чоловік визнав повністю, щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочинів.
Ковельський міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 6 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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