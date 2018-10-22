На трасі водій збив жінку на смерть і поїхав відмивати авто від крові
Сьогодні, 18:25
Водій автомобіля збив жінку на автошляху Маріуполь – Урзуф і покинув місце пригоди. Аби замаскувати сліди тяжкого злочину, чоловік помив свій автомобіль.
Про це повідомляє центральний відділ поліції Донецької області, - передає УНН.
Вчора, 1 квітня, близько опівночі до поліції зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що виявив на автошляху Маріуполь – Урзуф тіло невідомої жінки.
Поліцейські встановили особу потерпілої, нею виявилась 37-річна місцева мешканка, яка стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди.
Впродовж кількох годин оперативники викрили та затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. Ним виявився 32-річний мешканець Маріуполя.
Виявилось, що скоївши наїзд на перехожу, чоловік просто поїхав далі, і ретельно вимив свій автомобіль, аби приховати речові докази.
Наразі триває досудове розслідування.
За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє центральний відділ поліції Донецької області, - передає УНН.
Вчора, 1 квітня, близько опівночі до поліції зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що виявив на автошляху Маріуполь – Урзуф тіло невідомої жінки.
Поліцейські встановили особу потерпілої, нею виявилась 37-річна місцева мешканка, яка стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди.
Впродовж кількох годин оперативники викрили та затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. Ним виявився 32-річний мешканець Маріуполя.
Виявилось, що скоївши наїзд на перехожу, чоловік просто поїхав далі, і ретельно вимив свій автомобіль, аби приховати речові докази.
Наразі триває досудове розслідування.
За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасі водій збив жінку на смерть і поїхав відмивати авто від крові
Сьогодні, 18:25
Побив і з пістолетом забрав BMW: у Луцьку судитимуть розбійника
Сьогодні, 17:40