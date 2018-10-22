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На трасі водій збив жінку на смерть і поїхав відмивати авто від крові

На трасі водій збив жінку на смерть і поїхав відмивати авто від крові
Водій автомобіля збив жінку на автошляху Маріуполь – Урзуф і покинув місце пригоди. Аби замаскувати сліди тяжкого злочину, чоловік помив свій автомобіль.

Про це повідомляє центральний відділ поліції Донецької області, - передає УНН.

Вчора, 1 квітня, близько опівночі до поліції зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що виявив на автошляху Маріуполь – Урзуф тіло невідомої жінки.

Поліцейські встановили особу потерпілої, нею виявилась 37-річна місцева мешканка, яка стала жертвою дорожньо-транспортної пригоди.

Впродовж кількох годин оперативники викрили та затримали підозрюваного у скоєнні ДТП. Ним виявився 32-річний мешканець Маріуполя.

Виявилось, що скоївши наїзд на перехожу, чоловік просто поїхав далі, і ретельно вимив свій автомобіль, аби приховати речові докази.

Наразі триває досудове розслідування.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Теги: аварія, кров, водій, смерть
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