Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 квітня





За даними



Температура повітря вночі близько -1…+2 градусів, удень – до +9…+10. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-7 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачають.Температура повітря вночі близько -1…+2 градусів, удень – до +9…+10. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-7 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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