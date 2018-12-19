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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 квітня
У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі опадів не передбачають.

Температура повітря вночі близько -1…+2 градусів, удень – до +9…+10. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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