В ПортСity відкрили оновлений магазин «Дарунок»*

1 квітня в ТРЦ ПортCity на першому поверсі відбулось відкриття оновленого магазину подарунків, декору та предметів інтер’єру «Дарунок».Про це повідомляє прес-служба ТРЦ.Весна – час оновлення не лише для природи, а й для оселі. Кожна господиня напередодні свят намагається додати своїй домівці затишку та неповторної атмосфери завдяки декору та оригінальним предметам інтер’єру.Оновлений магазин «Дарунок» з новим розширеним асортиментом чудово підійде для вибору оригінальних декор елементів, годинників, посуду, світильників, які стануть окрасою оселі, або ж бажаним подарунком знайомим чи рідним.Обирайте найкраще, будьте індивідуальними разом з ТРЦ ПортCity.