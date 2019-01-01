В ПортСity відкрили оновлений магазин «Дарунок»*
Сьогодні, 20:29
1 квітня в ТРЦ ПортCity на першому поверсі відбулось відкриття оновленого магазину подарунків, декору та предметів інтер’єру «Дарунок».
Про це повідомляє прес-служба ТРЦ.
Весна – час оновлення не лише для природи, а й для оселі. Кожна господиня напередодні свят намагається додати своїй домівці затишку та неповторної атмосфери завдяки декору та оригінальним предметам інтер’єру.
Оновлений магазин «Дарунок» з новим розширеним асортиментом чудово підійде для вибору оригінальних декор елементів, годинників, посуду, світильників, які стануть окрасою оселі, або ж бажаним подарунком знайомим чи рідним.
Обирайте найкраще, будьте індивідуальними разом з ТРЦ ПортCity.
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Про це повідомляє прес-служба ТРЦ.
Весна – час оновлення не лише для природи, а й для оселі. Кожна господиня напередодні свят намагається додати своїй домівці затишку та неповторної атмосфери завдяки декору та оригінальним предметам інтер’єру.
Оновлений магазин «Дарунок» з новим розширеним асортиментом чудово підійде для вибору оригінальних декор елементів, годинників, посуду, світильників, які стануть окрасою оселі, або ж бажаним подарунком знайомим чи рідним.
Обирайте найкраще, будьте індивідуальними разом з ТРЦ ПортCity.
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