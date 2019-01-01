У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 2 квітня, близько 19 години.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



На місці автопригоди працює патрульна поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги, напроти будівлі Історичного факультету СНУ, зіткнулися три авто.Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24» Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 2 квітня, близько 19 години.За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.На місці автопригоди працює патрульна поліція.

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