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У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів

У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів
У Луцьку на проспекті Перемоги, напроти будівлі Історичного факультету СНУ, зіткнулися три авто.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання «Волинь24».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 2 квітня, близько 19 години.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

На місці автопригоди працює патрульна поліція.

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Теги: аварія, поліція, зіткнення
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