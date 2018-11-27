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На сході внаслідок обстрілу загинула відома волонтерка

На сході внаслідок обстрілу загинула відома волонтерка
У вівторок, 2 квітня, внаслідок обстрілу загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

Це найбільші одномоментні втрати, що фіксувалися в зоні ООС останнім часом. Повідомляє ВВС Україна.

Загиблі - Сергій Мілютін і відома харківська волонтерка Яна Червона, яка останнім часом відбувала службу в Збройних силах України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Петро Порошенко.

"Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 ОМБР з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Сергій Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити…", - написав президент.

В штабі ООС повідомляють, що протягом доби противник 10 разів обстрілював позиції українських військових, в усіх випадках - з озброєння, використання якого заборонене Мінськими домовленостями.

Хто така Яна Червона?

Судячи з інтерв'ю, які Яна Червона давала українським ЗМІ, вона відбувала службу в зоні ООС з осені 2016 року як кулеметниця.

До цього вона активно підтримувала майданівський рух у Харкові, була членом місцевої "Самооборони".

З початком військового конфлікту на сході України стала волонтером і збирала допомогу для бійців на фронті.

Згодом вона вирішила сама підписати контракт зі Збройними силами і піти служити.

В Яни Червоної залишився чоловік і двоє дітей.

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Теги: Яна Червона, волонтер, смерть, ООС
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