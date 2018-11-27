На сході внаслідок обстрілу загинула відома волонтерка





Це найбільші одномоментні втрати, що фіксувалися в зоні ООС останнім часом. Повідомляє



Загиблі - Сергій Мілютін і відома харківська волонтерка Яна Червона, яка останнім часом відбувала службу в Збройних силах України. Про це на своїй сторінці у Петро Порошенко.



"Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 ОМБР з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Сергій Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити…", - написав президент.



В штабі ООС повідомляють, що протягом доби противник 10 разів обстрілював позиції українських військових, в усіх випадках - з озброєння, використання якого заборонене Мінськими домовленостями.



Хто така Яна Червона?



Судячи з інтерв'ю, які Яна Червона давала українським ЗМІ, вона відбувала службу в зоні ООС з осені 2016 року як кулеметниця.



До цього вона активно підтримувала майданівський рух у Харкові, була членом місцевої "Самооборони".



З початком військового конфлікту на сході України стала волонтером і збирала допомогу для бійців на фронті.



Згодом вона вирішила сама підписати контракт зі Збройними силами і піти служити.



В Яни Червоної залишився чоловік і двоє дітей.

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