На сході внаслідок обстрілу загинула відома волонтерка
Сьогодні, 21:51
У вівторок, 2 квітня, внаслідок обстрілу загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.
Це найбільші одномоментні втрати, що фіксувалися в зоні ООС останнім часом. Повідомляє ВВС Україна.
Загиблі - Сергій Мілютін і відома харківська волонтерка Яна Червона, яка останнім часом відбувала службу в Збройних силах України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Петро Порошенко.
"Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 ОМБР з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Сергій Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити…", - написав президент.
В штабі ООС повідомляють, що протягом доби противник 10 разів обстрілював позиції українських військових, в усіх випадках - з озброєння, використання якого заборонене Мінськими домовленостями.
Хто така Яна Червона?
Судячи з інтерв'ю, які Яна Червона давала українським ЗМІ, вона відбувала службу в зоні ООС з осені 2016 року як кулеметниця.
До цього вона активно підтримувала майданівський рух у Харкові, була членом місцевої "Самооборони".
З початком військового конфлікту на сході України стала волонтером і збирала допомогу для бійців на фронті.
Згодом вона вирішила сама підписати контракт зі Збройними силами і піти служити.
В Яни Червоної залишився чоловік і двоє дітей.
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Це найбільші одномоментні втрати, що фіксувалися в зоні ООС останнім часом. Повідомляє ВВС Україна.
Загиблі - Сергій Мілютін і відома харківська волонтерка Яна Червона, яка останнім часом відбувала службу в Збройних силах України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Петро Порошенко.
"Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 ОМБР з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Сергій Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити…", - написав президент.
В штабі ООС повідомляють, що протягом доби противник 10 разів обстрілював позиції українських військових, в усіх випадках - з озброєння, використання якого заборонене Мінськими домовленостями.
Хто така Яна Червона?
Судячи з інтерв'ю, які Яна Червона давала українським ЗМІ, вона відбувала службу в зоні ООС з осені 2016 року як кулеметниця.
До цього вона активно підтримувала майданівський рух у Харкові, була членом місцевої "Самооборони".
З початком військового конфлікту на сході України стала волонтером і збирала допомогу для бійців на фронті.
Згодом вона вирішила сама підписати контракт зі Збройними силами і піти служити.
В Яни Червоної залишився чоловік і двоє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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