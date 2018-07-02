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В містечку на Волині хочуть обстежити пасажиропотік міського транспорту

В містечку на Волині хочуть обстежити пасажиропотік міського транспорту
Упродовж квітня 2019-го року у Нововолинську вивчатимуть пасажиропотік на міських автобусних маршрутах.

Про це повідомили на сайті міської ради Нововолинська.

«Запрошуємо громадськість долучитися до цього процесу. Всіх бажаючих взяти участь у проведенні обстеження пасажиропотоків просимо звернутися у відділ транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27, каб. №418», – йдеться у дописі.

Обліковцям буде надано вичерпну інформацію щодо процесу обстеження пасажиропотоку.

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Теги: Нововолинськ, маршрутка, пасажиропотік, обстеження
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