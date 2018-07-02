В містечку на Волині хочуть обстежити пасажиропотік міського транспорту





Про це повідомили на



«Запрошуємо громадськість долучитися до цього процесу. Всіх бажаючих взяти участь у проведенні обстеження пасажиропотоків просимо звернутися у відділ транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27, каб. №418», – йдеться у дописі.



Обліковцям буде надано вичерпну інформацію щодо процесу обстеження пасажиропотоку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж квітня 2019-го року у Нововолинську вивчатимуть пасажиропотік на міських автобусних маршрутах.Про це повідомили на сайті міської ради Нововолинська.«Запрошуємо громадськість долучитися до цього процесу. Всіх бажаючих взяти участь у проведенні обстеження пасажиропотоків просимо звернутися у відділ транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27, каб. №418», – йдеться у дописі.Обліковцям буде надано вичерпну інформацію щодо процесу обстеження пасажиропотоку.

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