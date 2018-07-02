В містечку на Волині хочуть обстежити пасажиропотік міського транспорту
Сьогодні, 22:45
Упродовж квітня 2019-го року у Нововолинську вивчатимуть пасажиропотік на міських автобусних маршрутах.
Про це повідомили на сайті міської ради Нововолинська.
«Запрошуємо громадськість долучитися до цього процесу. Всіх бажаючих взяти участь у проведенні обстеження пасажиропотоків просимо звернутися у відділ транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27, каб. №418», – йдеться у дописі.
Обліковцям буде надано вичерпну інформацію щодо процесу обстеження пасажиропотоку.
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Про це повідомили на сайті міської ради Нововолинська.
«Запрошуємо громадськість долучитися до цього процесу. Всіх бажаючих взяти участь у проведенні обстеження пасажиропотоків просимо звернутися у відділ транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркування виконавчого комітету Нововолинської міської ради, за адресою: м. Нововолинськ, проспект Дружби, 27, каб. №418», – йдеться у дописі.
Обліковцям буде надано вичерпну інформацію щодо процесу обстеження пасажиропотоку.
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