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3 квітня на Волині: гортаючи календар

3 квітня на Волині: гортаючи календар
3 квітня могло б виповнитися 51 років бізнесмену та політику Ігорю Єремеєву (на фото). Він народився 3 квітня 1968 року в селі Острожець Млинівського району (Рівненська область).

Ігорю Мироновичу тричі довіряли представляти свої інтереси у Верховній Раді виборці округу №23 (центр - Маневичі).

26 липня 2015 року в результаті падіння з коня отримав закриту черепно-мозкову травму та був шпиталізований у тяжкому стані до Луцької клінічної лікарні. 13 серпня, не приходячи до тями, Ігор Єремеєв помер у лікарні Цюриха.

У третій день квітня День народження святкують екс-начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Богдан Колісник та журналістка Оксана Побережнюк.

3 квітня 1960 року луцькій футбольній команді дали назву «Волинь».

А ще в цей день 2003-го була зареєстрована газета «Навчання та робота», перший номер якої вийшов 17 квітня цього ж року.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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