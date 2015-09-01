На кордоні з Росією відновили будівництво Стіни. ФОТО





З 1 квітня 2019 року почалися активні роботи з реалізації запланованих заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського держкордону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, – передає



Своєю чергою, в Державній прикордонній службі заявили, що роботи проводяться на ділянці Луганської області.







“Зокрема, проводяться роботи на ділянці Луганській області. Підрядні організації провели підготовчі роботи для будівництва рокадних доріг, проводиться пристрій загороджень і протитранспортних ровів. Тривають проектно-вишукувальні роботи”, – йдеться в повідомленні.







Зазначено, що на ділянці відділу прикордонної служби Лозно-Олександрівка влаштовано 6,3 км загороджень з спіралі типу Єгоза і влаштовано більш як 13 км протитранспортних (протитанкових) ровів.







На ділянці Золочівського району Харківської області проводяться роботи з обладнання системи відеоспостереження та контролю. Крім Луганської та Харківської областей проводяться роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об’єктів у Чернігівській області. В межах Сумської області проводиться розробка проектно-кошторисної документа з інженерно-технічного облаштування державного кордону.







У МВС повідомили, що всього на 2019 рік передбачено виділення з бюджету 400 млн гривень. За ці кошти планується розгорнути 5 комплексів відеоконтролю і сигналізації, влаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, 47,9 км загороджень зі спіралями типу “Єгоза”, прокласти 65,8 км рокадних доріг, обладнати 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на 3 об’єктах і ряд інших важливих робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Держприкордонслужбі заявили, що роботи проводяться на ділянці Луганської та Харківської областей. На 2019 рік передбачено виділення з бюджету у сумі 400 млн гривень.З 1 квітня 2019 року почалися активні роботи з реалізації запланованих заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського держкордону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, – передає Корреспондент Своєю чергою, в Державній прикордонній службі заявили, що роботи проводяться на ділянці Луганської області.“Зокрема, проводяться роботи на ділянці Луганській області. Підрядні організації провели підготовчі роботи для будівництва рокадних доріг, проводиться пристрій загороджень і протитранспортних ровів. Тривають проектно-вишукувальні роботи”, – йдеться в повідомленні.Зазначено, що на ділянці відділу прикордонної служби Лозно-Олександрівка влаштовано 6,3 км загороджень з спіралі типу Єгоза і влаштовано більш як 13 км протитранспортних (протитанкових) ровів.На ділянці Золочівського району Харківської області проводяться роботи з обладнання системи відеоспостереження та контролю. Крім Луганської та Харківської областей проводяться роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об’єктів у Чернігівській області. В межах Сумської області проводиться розробка проектно-кошторисної документа з інженерно-технічного облаштування державного кордону.У МВС повідомили, що всього на 2019 рік передбачено виділення з бюджету 400 млн гривень. За ці кошти планується розгорнути 5 комплексів відеоконтролю і сигналізації, влаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, 47,9 км загороджень зі спіралями типу “Єгоза”, прокласти 65,8 км рокадних доріг, обладнати 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки, виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на 3 об’єктах і ряд інших важливих робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію