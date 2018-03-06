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Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*
У неділю, 31 березня постійні відвідувачі гіпермаркету «Там Там» мали нагоду виграти романтичну подорож до Венеції на двох на 5 днів.

Для того, аби взяти участь в розіграші потрібно було придбати товарів на суму від 500 гривень в гіпермаркеті «Там Там» та вкинути підписаний чек у скриньку. Звісно, важливою умовою була й присутність під час розіграшу 31 березня.

На початку розіграли два заохочувальні призи. Так, Юлія Партас отримала сертифікат на 200 гривень на покупки у гіпермаркеті «Там Там», а Людмила Дубровська може купувати необхідні товари на 500 гривень.

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*


Звісно, найочікуванішим був головний приз – путівка на двох на п’ять днів до Венеції. Щасливцем став лучанин Олег Фірман. Він розповів, що цей подарунок був доволі неочікуваним. Він подякував за шанс побачити цю країну влітку.

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*


До слова, вже сьогодні стартувала нова акція від гіпермаркету «Там Там». При покупці товарів на суму від 500 гривень можна отримати шанс зробити шопінг у ТРЦ. Розіграш двох сертифікатів по 5 тисяч гривень й по одному на суму дві та тисячу гривень відбудеться 19 квітня о 19 годині.

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*

Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*

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Теги: Венеція, путівка, Там Там, розіграш
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Коментарі 1
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Опять Евреи главный приз берут.
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