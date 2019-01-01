Додому зносить сміття, а фекалії виливає у під'їзді: хто змусить лучанку-нечупару поприбирати. ВІДЕО





Однак ні комунальники, ні УТОСівці не можуть змусити жінку поприбирати. Про це йдеться в сюжеті



Із лучанкою-нечупарою її сусід Володимир Поліщук свариться не перший місяць. Торби та ящики з харчовими відходами, що течуть, каже, добряче загидили сходову клітку.



Хтось називає її «терористкою», але насправді за червоними дверима мешкає жінка з вадами зору і розхитаною психікою,- розповідає Володимир. Її квартира – одна з двадцяти чотирьох у під’їзді, що на балансі товариства незрячих. Оселя не приватизована, але доступу туди, щоби провести профілактичну бесіду, не мають ні комунальники, ні самі УТОСівці.



Керівництво комунальної фірми, що обслуговує 37-й будинок на Соборності, думку людей поділяє.



Некерованою поведінка лучанки стала кілька літ тому. Жінка почала виливати помиї просто на сходи ще й підкидати сусідам під двері сміття та фекалії. Під роздачу потрапляли також і помешкання її колег з організації УТОС, де Ганна працювала складальницею іграшок. Причина такого демаршу, підозрюють люди, житлове питання.



Та визнавати це винуватиця комунального переполоху не квапиться. Натомість, сама розповідає про «водні процедури», які запровадила у під’їзді.



Володимир Поліщук певен: вирішити ситуацію міг би все то й же УТОС, у відомчій квартирі якого проживає пані Ганна. Але там кажуть – товариство на неї уже давно немає впливу, бо жінка пішла у самостійне плавання і нікого не слухає.



Змінити хід справ міг би жінчин син, котрій періодично приходить до матері на нічліг. Та на контакт чоловік не йде. Тож зобов’язати його поприбирати у під’їзді люди не мають змоги. Тим часом, сонце над Луцьком підіймається усе вище. І пожильці з жахом уявляють, що буде з їхнім під’їздом за два-три тижні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку, що за адресою просп. Соборності 37а скаржаться на сусідку, яка зносить додому різного роду непотріб та сміття, внаслідок чого в під'їзді неприємний запах . Жінка поживає у відомчій квартирі організації УТОС.Однак ні комунальники, ні УТОСівці не можуть змусити жінку поприбирати. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Із лучанкою-нечупарою її сусідсвариться не перший місяць. Торби та ящики з харчовими відходами, що течуть, каже, добряче загидили сходову клітку.Хтось називає її «терористкою», але насправді за червоними дверима мешкає жінка з вадами зору і розхитаною психікою,- розповідає Володимир. Її квартира – одна з двадцяти чотирьох у під’їзді, що на балансі товариства незрячих. Оселя не приватизована, але доступу туди, щоби провести профілактичну бесіду, не мають ні комунальники, ні самі УТОСівці.Керівництво комунальної фірми, що обслуговує 37-й будинок на Соборності, думку людей поділяє.Некерованою поведінка лучанки стала кілька літ тому. Жінка почала виливати помиї просто на сходи ще й підкидати сусідам під двері сміття та фекалії. Під роздачу потрапляли також і помешкання її колег з організації УТОС, депрацювала складальницею іграшок. Причина такого демаршу, підозрюють люди, житлове питання.Та визнавати це винуватиця комунального переполоху не квапиться. Натомість, сама розповідає про «водні процедури», які запровадила у під’їзді.Володимир Поліщук певен: вирішити ситуацію міг би все то й же УТОС, у відомчій квартирі якого проживає пані Ганна. Але там кажуть – товариство на неї уже давно немає впливу, бо жінка пішла у самостійне плавання і нікого не слухає.Змінити хід справ міг би жінчин син, котрій періодично приходить до матері на нічліг. Та на контакт чоловік не йде. Тож зобов’язати його поприбирати у під’їзді люди не мають змоги. Тим часом, сонце над Луцьком підіймається усе вище. І пожильці з жахом уявляють, що буде з їхнім під’їздом за два-три тижні.

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