На Волині дві парафії не можуть поділити територію біля храму. ВІДЕО
Сьогодні, 07:36
У селі Мирне, що у Горохівському районі, люди не можуть поділити територію біля храму.
Після отримання Томосу про автокефалію, більшість громади прийняла рішення перейти в Православну Церкву України і перереєструвати Свято-Михайлівську церкву. Адже раніше храм належав до УПЦ Московського патріархату. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зміну конфесії підтримали не всі прихожани, частина залишилась у минулій парафії. Як і настоятель храму Василь Гірник. Тож вони почали приходити на богослужіння у будівлю, що колись була церквою і розміщена на території храму. До слова, її визнали аварійною.
Люди впевнені – на території храму не повинно бути інших конфесій. Тому будівлю опечатали. Отця Василя на місці не було.
Прихожани, які підтримують священика Василя, розповідають – у цьому приміщенні був безлад. Вони там поприбирали, повісили ікони. Перша служба у старій будівлі відбулась десятого березня. Тепер кажуть, що проситимуть нове приміщення для богослужінь.
Свято-Михайлівській церкві призначили нового настоятеля. Ним став отець Євген Рудь. Також він служить у селі Сокиричі, Ківерцівського району. Суперечка між прихожанами храму поки так і не вирішена. Стару будівлю опломбували.
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Після отримання Томосу про автокефалію, більшість громади прийняла рішення перейти в Православну Церкву України і перереєструвати Свято-Михайлівську церкву. Адже раніше храм належав до УПЦ Московського патріархату. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зміну конфесії підтримали не всі прихожани, частина залишилась у минулій парафії. Як і настоятель храму Василь Гірник. Тож вони почали приходити на богослужіння у будівлю, що колись була церквою і розміщена на території храму. До слова, її визнали аварійною.
Люди впевнені – на території храму не повинно бути інших конфесій. Тому будівлю опечатали. Отця Василя на місці не було.
Прихожани, які підтримують священика Василя, розповідають – у цьому приміщенні був безлад. Вони там поприбирали, повісили ікони. Перша служба у старій будівлі відбулась десятого березня. Тепер кажуть, що проситимуть нове приміщення для богослужінь.
Свято-Михайлівській церкві призначили нового настоятеля. Ним став отець Євген Рудь. Також він служить у селі Сокиричі, Ківерцівського району. Суперечка між прихожанами храму поки так і не вирішена. Стару будівлю опломбували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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