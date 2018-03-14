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Просять придумати логотип для міста на Волині

Просять придумати логотип для міста на Волині
У Володимирі-Волинському оголосили конкурс на визначення кращого туристичного логотипу та гасла міста.

Про це йдеться на сайті міськради.

Переможець конкурсу отримає грошову винагороду у сумі 10 000 гривень.

Надсилати роботи на розгляд можна в друкованому виді за адресою: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Івана Франка, 8, (відділ культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради) та в електронному – [email protected], [email protected]

Кінцевий термін подання конкурсних робіт – 31 травня 2019 року.

Додаткову інформацію щодо конкурсу можна отримати у відділі культури і туризму виконавчого комітету міської ради за телефоном: (03342) 3-57-82.

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Теги: Володимир-Волинський, конкурс, логотип
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