Розповіли, хто не підлягає весняному призову

Валерій Дендебера пояснив, хто не підлягає весняному призову на строкову військову службу у квітні-червні 2019 року.



Про це пишуть



Хто не підлягає призову



- Громадяни, які визнані непридатними до служби;

- Ті, у кого під час проходження служби загинули або отримали інвалідність близькі родичі (батько, мати, брат або сестра);

- Ті, кому присвоїли звання офіцерського командного складу за результатами навчання на військових кафедрах і в ЗВО;

- Громадяни, які відслужили у військовому резерві більше двох контрактів.







Навесні-влітку повинні прийти у війська 18 тис. 752 людини, з яких 9 тис. для збройних сил, 5 тис. 152 в ряди Нацгвардії, 4 тис. – Державну прикордонну службу, 600 – Державну спеціальну службу транспорту.



На обліку перебуває більше мільйона призовного ресурсу. Лише один з 8-12 не з’являється за викликом у військовий комісаріат.



Відправка до війська здійснюється з 8 квітня по 27 червня.



Раніше Валерій Дендебера розповів, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі операції Об’єднаних сил на Донбасі.





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