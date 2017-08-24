На Волині відбувся Кубок області з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 05:26
30 березня у Ковелі на водосховищі річки Турія відбувся Кубок Волинської області з веслування на байдарках і каное серед дорослих та юніорів. Ці змагання є відбірними для участі в Кубку України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської, які відбудуться 17-21 квітня у Дніпрі.
У спортивному заході взяли участь понад 50 кваліфікованих спортсменів, вихованців КДЮСШ імені Є.Кондратовича (Ковель), СДЮСШОР «Олімп» (Луцьк, Ковель) та Шацької ДЮСШ. Повідомляє КовельPost.
Дорослі та юніори змагалися на дистанціях 1000, 500 та 200 метрів. Лідерами на каное стали ковельчани Остапчук Назар (І місце – 1000 м, ІІ місце - 200 м), Кисіль Антон (ІІ місце - 1000 м, ІІ місце - 200 м), Семенюк Павло (ІІІ місце – 1000 м), Чабан Богдан (І місце – 500 м, І місце – 200 м), Семенюк Сергій (ІІІ місце – 500 м), Яцюк Микола (ІІІ місце – 200 м).
Серед каноїстів-юніорів 2001-2003 років народження на дистанціях 1000, 500 та 200 метрів рівних не було ковельським веслувальникам. Борсук Павло виборов І місце на дистанції 1000 метрів, ІІ місце на 500 м та І місце на 200 м. Перевознюк Едуард зайняв ІІ місце на дистанції 1000 метрів, І місце на 500 м та ІІ місце на 200 м. Бронзову нагороду на трьох дистанціях втримав – Гузь Андрій.
Серед юніорів на байдарках на трьох дистанціях перемогу здобув вихованець луцької школи Муратов Олександр, друге місце посів Владичко Максим (Луцьк), бронзу виборов Кухарук Станіслав (Ковель).
Серед дівчат вікової категорії 2001-2003 (юніори) кращою в каное на 500 та 200 метрів стала Калитюк Василина (Ковель). Ткачук Євгенія (Луцьк) фінішувала другою на 500 м та третьою на 200 м. Грабовець Наталія (Ковель) виборола ІІІ місце у 500-метрівці та ІІ – на 200 метрів.
Серед спортсменок-байдарочниць на 500 та 200-метрівці була першою лучанка Алєксєєнко Христина, Гальчун Валерія (Луцьк) посіла другу сходинку п'єдесталу, Балюк Оксана (Шацьк) виборола бронзу.
Переможці та призери змагань отримали змагальний досвід та право представляти Волинську область на Всеукраїнських змаганнях.
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У спортивному заході взяли участь понад 50 кваліфікованих спортсменів, вихованців КДЮСШ імені Є.Кондратовича (Ковель), СДЮСШОР «Олімп» (Луцьк, Ковель) та Шацької ДЮСШ. Повідомляє КовельPost.
Дорослі та юніори змагалися на дистанціях 1000, 500 та 200 метрів. Лідерами на каное стали ковельчани Остапчук Назар (І місце – 1000 м, ІІ місце - 200 м), Кисіль Антон (ІІ місце - 1000 м, ІІ місце - 200 м), Семенюк Павло (ІІІ місце – 1000 м), Чабан Богдан (І місце – 500 м, І місце – 200 м), Семенюк Сергій (ІІІ місце – 500 м), Яцюк Микола (ІІІ місце – 200 м).
Серед каноїстів-юніорів 2001-2003 років народження на дистанціях 1000, 500 та 200 метрів рівних не було ковельським веслувальникам. Борсук Павло виборов І місце на дистанції 1000 метрів, ІІ місце на 500 м та І місце на 200 м. Перевознюк Едуард зайняв ІІ місце на дистанції 1000 метрів, І місце на 500 м та ІІ місце на 200 м. Бронзову нагороду на трьох дистанціях втримав – Гузь Андрій.
Серед юніорів на байдарках на трьох дистанціях перемогу здобув вихованець луцької школи Муратов Олександр, друге місце посів Владичко Максим (Луцьк), бронзу виборов Кухарук Станіслав (Ковель).
Серед дівчат вікової категорії 2001-2003 (юніори) кращою в каное на 500 та 200 метрів стала Калитюк Василина (Ковель). Ткачук Євгенія (Луцьк) фінішувала другою на 500 м та третьою на 200 м. Грабовець Наталія (Ковель) виборола ІІІ місце у 500-метрівці та ІІ – на 200 метрів.
Серед спортсменок-байдарочниць на 500 та 200-метрівці була першою лучанка Алєксєєнко Христина, Гальчун Валерія (Луцьк) посіла другу сходинку п'єдесталу, Балюк Оксана (Шацьк) виборола бронзу.
Переможці та призери змагань отримали змагальний досвід та право представляти Волинську область на Всеукраїнських змаганнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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