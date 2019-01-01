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«Із виводку щенят унікальні можливості генетично закледені одиницям», – волинські кінологи

«Із виводку щенят унікальні можливості генетично закледені одиницям», – волинські кінологи
Нещодавно в Україні відзначили день кінологів. Як підрозділ правоохоронних органів цей вид діяльності започаткували тільки в 1994 році. Нині до підготовки чотирилапих бійців ставляться відповідально.

Колишній прикордонник Євгеній Литвиненко розповідає – виховувати собак непросто. Бути кінологом – справжнє покликання, адже це важка праця, якою треба, як то кажуть, “горіти”, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Розшукові собаки допомагають службовцям вийти на потрібний слід. Однак, аби приступити до служби собаці має бути не менше двох років. До того, з нею займаються спеціалісти.
Ця темношерста красуня – Німецька вівчарка Ірма. Разом зі своїм господарем була у прикордонній службі та допомагала знаходити заборонені для перетину через кордон речі у автомобілях. Андрій Соловйов розповідає, справлялася Ірма за 2 хвилини.

У списку Ірми, каже господар, чимало вагомих досягнень. Хоча німецька вівчарка вже у відставці, та колишніх прикордонних службовців, як то кажуть, не буває. Наша знімальна група перевіряє – чи не забула чотирилапа красуня своє покликання.

Після команди господаря вівчарка відразу взялася ретельно обнюхувати територію. Коли двічі обійшла автомобіль, Ірма знаходить схованку. Тож колишні обов’язки добре пам’ятає.

До слова, отримати статус службових собак можуть далеко не всі чотирилапі. Андрій Соловйов говорить – із виводку щенят унікальні можливості генетично закледені одиницям. Комусь судилося лише вірно охороняти дім господаря.


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Теги: кінолог, собака, дресура. прикордонник
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