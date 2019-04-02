вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби

У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби
Увечері 2 квітня лісова охорона Торчинського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» та працівники групи оперативного реагування затримали осіб, які зрубали деревину та намагалися вивезти її з лісу.

Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Спочатку поблизу лісу під час рейду працівники лісової охорони помітили підозрілий автомобіль. Розуміючи, якою насправді може бути мотивація цих осіб, викликали групу оперативного реагування підприємства.

Згодом підозри лісової охорони підтвердилися: на те ж місце прибули чоловіки – уже на мікроавтобусі, яким і намагалися вивезти деревину з лісу.

Саме на цьому лісівники і затримали обидві автівки, у яких було 5 осіб. Під час огляду легкового автомобіля було виявлено бензопилу, у бусі знайшли 7 дубових колодок.

Згодом у Торчинському лісництві виявили місце самовільної порубки 4 дубів. Сума збитків, завданих при цьому, становить майже 60 тисяч гривень.

На порушників склали адмінпротокол, справу передали у поліцію.

У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дуби, Волинь, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 3 квітня
Сьогодні, 09:11
Чому сьогодні категорично не можна дивитися на небо: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:08
У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби
Сьогодні, 08:50
Додому зносить сміття, а фекалії виливає у під'їзді: хто змусить лучанку-нечупару поприбирати. ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
На Волині дві парафії не можуть поділити територію біля храму. ВІДЕО
Сьогодні, 07:36
Схожі новини
На Волині викрили спробу нелегально вивезти велику партію лісу до Нідерландів На Волині викрили спробу нелегально вивезти велику партію лісу до Нідерландів
01 квітень, 09:17
Лісівники Маневиччини ліквідували три сміттєзвалища. ФОТО «до» та «після» Лісівники Маневиччини ліквідували три сміттєзвалища. ФОТО «до» та «після»
26 березень, 11:26
Користь для довкілля і «тімбілдингу»: фірма з Луцька у вихідний висадила гектар лісу. ФОТО Користь для довкілля і «тімбілдингу»: фірма з Луцька у вихідний висадила гектар лісу. ФОТО
25 березень, 18:36
Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів Інноваційні ідеї від молоді і гектари нових дерев: як на Волині відзначили Міжнародний день лісів
22 березень, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку «знесуть» незаконну рекламу
Сьогодні, 09:42
 0
Скільки грошей у Луцьку даватимуть на відпочинок атовців та членів сімей загиблих
Сьогодні, 09:39
 0
У Луцьку дали квартиру дитині загиблого в аварії Героя
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку шукають перевізників на маршрути №4 та №9
Сьогодні, 09:21
 0
У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 09:14
 0
Медіа
відео
1/8