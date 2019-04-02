У лісі на Волині затримали чоловіків, які порубали дуби

Увечері 2 квітня лісова охорона Торчинського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» та працівники групи оперативного реагування затримали осіб, які зрубали деревину та намагалися вивезти її з лісу.Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Спочатку поблизу лісу під час рейду працівники лісової охорони помітили підозрілий автомобіль. Розуміючи, якою насправді може бути мотивація цих осіб, викликали групу оперативного реагування підприємства.Згодом підозри лісової охорони підтвердилися: на те ж місце прибули чоловіки – уже на мікроавтобусі, яким і намагалися вивезти деревину з лісу.Саме на цьому лісівники і затримали обидві автівки, у яких було 5 осіб. Під час огляду легкового автомобіля було виявлено бензопилу, у бусі знайшли 7 дубових колодок.Згодом у Торчинському лісництві виявили місце самовільної порубки 4 дубів. Сума збитків, завданих при цьому, становить майже 60 тисяч гривень.На порушників склали адмінпротокол, справу передали у поліцію.