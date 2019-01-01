Чому сьогодні категорично не можна дивитися на небо: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:08
3 квітня відзначається день Кирила Катаника – так 3 квітня називали у старовину. На Катаника було прийнято в останній раз кататися на санях, після чого їх чистили, сушили і прибирали до зими. Також цього дня відзначається Всесвітній день вечірки.
Іменини сьогодні святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 квітня
– Гроза 3 квітня – рік буде врожайним.
– Цвіте мати-й-мачуха – незабаром стане тепло.
– Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління.
– Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме.
Що можна робити 3 квітня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 3 квітня
1. Не варто робити великі покупки 3 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.
2. На Кирила Катаника, не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку. Це віщує велике нещастя.
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Іменини сьогодні святкують: Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 квітня
– Гроза 3 квітня – рік буде врожайним.
– Цвіте мати-й-мачуха – незабаром стане тепло.
– Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління.
– Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме.
Що можна робити 3 квітня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 3 квітня
1. Не варто робити великі покупки 3 квітня – вони не прослужать довго і виявляться марними.
2. На Кирила Катаника, не можна дивитися на небо, щоб випадково не побачити падаючу зірку. Це віщує велике нещастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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