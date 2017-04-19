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У Луцьку призупиняють опалювальний сезон

У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
У Луцьку призупиняють подачу тепла у квартири мешканців міста.

Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, мешканці Луцька неодноразово просили «прикрутити» параметри опалення у будинках.

За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася, люди «викидають» гроші, адже відкривають двері, вікна і фактично опалюють повітря. Тож тепло у помешканнях лучан вимкнуть з 5 квітня.

Однак у разі пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 8 градусів тепла «Луцьктепло» відновить подачу теплоносія для опалення відповідно до температурного графіка.

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Теги: опалювальний сезон, Луцьк
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