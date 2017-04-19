У Луцьку призупиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 09:14
У Луцьку призупиняють подачу тепла у квартири мешканців міста.
Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, мешканці Луцька неодноразово просили «прикрутити» параметри опалення у будинках.
За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася, люди «викидають» гроші, адже відкривають двері, вікна і фактично опалюють повітря. Тож тепло у помешканнях лучан вимкнуть з 5 квітня.
Однак у разі пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 8 градусів тепла «Луцьктепло» відновить подачу теплоносія для опалення відповідно до температурного графіка.
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Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, мешканці Луцька неодноразово просили «прикрутити» параметри опалення у будинках.
За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Юрія Крася, люди «викидають» гроші, адже відкривають двері, вікна і фактично опалюють повітря. Тож тепло у помешканнях лучан вимкнуть з 5 квітня.
Однак у разі пониження середньодобової температури зовнішнього повітря нижче 8 градусів тепла «Луцьктепло» відновить подачу теплоносія для опалення відповідно до температурного графіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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