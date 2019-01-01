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У Луцьку дали квартиру дитині загиблого в аварії Героя

У Луцьку дали квартиру дитині загиблого в аварії Героя
У Луцьку виділили квартиру дитині загиблого в аварії воїна АТО Миколи Циплюка.

Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, страшна автокатастрофа 16 грудня 2017 року поблизу села Війниця забрала життя Миколи Циплюка і матері дітей Ольги. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося. 23 грудня чоловік помер.

«ЛДБК» передав однокімнатну квартиру на Конякіна житловою площею 16,2 «квадрата», яку виділили дитині-сироті Олександру Циплюку. На сьогодні хлопець проживає у квартирі опікуна.

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Теги: квартира, дитина, Герой, Луцьк
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