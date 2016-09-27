Скільки грошей у Луцьку даватимуть на відпочинок атовців та членів сімей загиблих

У Луцьку затвердили граничну вартість послуг щодо забезпечення відпочинку з проведенням заходів психологічної реабілітації воїнів та членів родин загиблих.Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.«Ми проводили зустрічі, круглі столи. Це спільна позиція учасників бойових дій, департаменту соцполітики», - зауважив в.о. мераТак, на 2019 рік встановили граничну вартість послуг (ліжко-дня) забезпечення відпочинку із проведенням заходів із психологічної реабілітації учасників бойових дій та членів їх сімей, бійців-добровольців, які брали участь в антитерористичній операції та/або операції об`єднаних сил на Сході України, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, постраждалих учасників масових акцій громадського протесту в розмірі 6 500 гривень.