Понад півсотні людей на Волині проголосували за Насірова

На Волині 55 людей віддали свої голоси за екс-голову фіскальної службипід час виборів Президента України 31 березня.Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.Так, у виборчому окрузі №19 (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони) за екс-голову фіскальної служби Романа Насірова проголосували 6 людей, на 20 окрузі (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони) – 12, в межах ТВО №21 (місто Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони) – 15, на ТВО №22 (Луцьк) – 10, у межах ТВО №23 (Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький райони) свої голоси за Насірова віддали 12 людей.Зауважимо, що, для прикладу на Харківщині знайшлося майже 200 прихильників Насірова.Нагадаємо, екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" екс-депутата, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.