Понад півсотні людей на Волині проголосували за Насірова
Сьогодні, 10:01
На Волині 55 людей віддали свої голоси за екс-голову фіскальної служби Романа Насірова під час виборів Президента України 31 березня.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Так, у виборчому окрузі №19 (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони) за екс-голову фіскальної служби Романа Насірова проголосували 6 людей, на 20 окрузі (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони) – 12, в межах ТВО №21 (місто Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони) – 15, на ТВО №22 (Луцьк) – 10, у межах ТВО №23 (Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький райони) свої голоси за Насірова віддали 12 людей.
Зауважимо, що, для прикладу на Харківщині знайшлося майже 200 прихильників Насірова.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Нагадаємо, екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" екс-депутата Олександра Онищенка, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.
Довідка:
Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.
31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Так, у виборчому окрузі №19 (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони) за екс-голову фіскальної служби Романа Насірова проголосували 6 людей, на 20 окрузі (Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони) – 12, в межах ТВО №21 (місто Ковель, Ковельський, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони) – 15, на ТВО №22 (Луцьк) – 10, у межах ТВО №23 (Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький райони) свої голоси за Насірова віддали 12 людей.
Зауважимо, що, для прикладу на Харківщині знайшлося майже 200 прихильників Насірова.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто переміг на виборах у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Нагадаємо, екс-голову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" екс-депутата Олександра Онищенка, проте через два тижні відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.
Довідка:
Насірова обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу). За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.
31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині обікрали сільський медпункт
Сьогодні, 10:24
«Вік живи – вік учись»: луцький педколедж отримав безкоштовну програму для мультибордів
Сьогодні, 10:07
Понад півсотні людей на Волині проголосували за Насірова
Сьогодні, 10:01
Автівки, цінні папери і квартири: що задекларував голова Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 09:57
У Луцьку «знесуть» незаконну рекламу
Сьогодні, 09:42