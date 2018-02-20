«Вік живи – вік учись»: луцький педколедж отримав безкоштовну програму для мультибордів

Христина Назар вручила їм відповідний сертифікат.



Про це вона написала у мережі Facebook, - повідомляє ІА



«Вік живи – вік учись» – ця народна мудрість у час шалених темпів та постійних змін у всіх сферах нашого життя як ніколи актуальна. І мені дуже приємно, що в ногу з розвитком прагнуть йти не лише вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, а й викладачі професійно-технічних та вищих навчальних закладів», – зауважила Христина Назар.



Та додала, що завдяки компанії EdPro та команді Громадянського Руху «CВІДОМІ» школярі мають можливість отримувати той величезний об’єм навчальних матеріалів більш якісно, використовуючи інноваційне приладдя Multiboard з програмою MozaBook. А вчителі, своєю чергою, використовуючи інтерактивну панель, розвиваються та зацікавлюють своїх учнів цікавими, новими і корисними елементами, які є доступними за наявності приладу.



«Завдяки Андрію Покровському вже в 3-х школах міста Луцьк є інтерактивна панель. В лютому компанія EdPro проводила навчання з використання Multiboard, по завершенню якого кожен учасник, склавши успішно тести, отримував сертифікат. Ми, своєю чергою, вирішили теж підтримати активність наших вчителів та придбали для них сертифікати на безкоштовне використання програми на персональних гаджетах», – уточнила координаторка проекту.



Та підкреслила, що для неї є великим і приємним здивуванням участь викладачів Луцького педагогічного коледжу, які успішно пройшли розширений варіант навчання.



«Ми з радістю подарували їм сертифікати для безкоштовного користування програмою MozaBook на їхніх персональних комп‘ютерах. Я цим дуже тішусь і тому вирішила поділитись цією радістю з вами. Адже те, яку освіту отримуватимуть сьогодні діти в школі, залежить безпосередньо від нас – дорослих, активних та успішних людей. І я переконана, що якісна освіта можлива у кожній школі, в кожному класі, тільки потрібно нашим освітянам трішки допомогти!», – підсумувала Христина Назар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладачі Луцького педагогічного коледжу успішно пройшли навчання з використання Multiboard. Координаторка проектів Громадянського Руху «СВІДОМІ»вручила їм відповідний сертифікат.Про це вона написала у мережі Facebook, - повідомляє ІА «Конкурент» «Вік живи – вік учись» – ця народна мудрість у час шалених темпів та постійних змін у всіх сферах нашого життя як ніколи актуальна. І мені дуже приємно, що в ногу з розвитком прагнуть йти не лише вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, а й викладачі професійно-технічних та вищих навчальних закладів», – зауважила Христина Назар.Та додала, що завдяки компанії EdPro та команді Громадянського Руху «CВІДОМІ» школярі мають можливість отримувати той величезний об’єм навчальних матеріалів більш якісно, використовуючи інноваційне приладдя Multiboard з програмою MozaBook. А вчителі, своєю чергою, використовуючи інтерактивну панель, розвиваються та зацікавлюють своїх учнів цікавими, новими і корисними елементами, які є доступними за наявності приладу.«Завдякивже в 3-х школах міста Луцьк є інтерактивна панель. В лютому компанія EdPro проводила навчання з використання Multiboard, по завершенню якого кожен учасник, склавши успішно тести, отримував сертифікат. Ми, своєю чергою, вирішили теж підтримати активність наших вчителів та придбали для них сертифікати на безкоштовне використання програми на персональних гаджетах», – уточнила координаторка проекту.Та підкреслила, що для неї є великим і приємним здивуванням участь викладачів Луцького педагогічного коледжу, які успішно пройшли розширений варіант навчання.«Ми з радістю подарували їм сертифікати для безкоштовного користування програмою MozaBook на їхніх персональних комп‘ютерах. Я цим дуже тішусь і тому вирішила поділитись цією радістю з вами. Адже те, яку освіту отримуватимуть сьогодні діти в школі, залежить безпосередньо від нас – дорослих, активних та успішних людей. І я переконана, що якісна освіта можлива у кожній школі, в кожному класі, тільки потрібно нашим освітянам трішки допомогти!», – підсумувала Христина Назар.

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