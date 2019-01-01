На Волині обікрали сільський медпункт





Про це пише газета



Відтак, невідомі вкрали 6 секцій металевої огорожі вартістю 55 гривень кожна.



Місцеві мешканці припускають, що вочевидь злодії зняли огорожу, аби здати на металобрухт.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Печихвости Горохівського районі невідомі зняли металеву огорожу з території місцевого фельдшерсько-акушерського пункту.Про це пише газета Волинь-нова Відтак, невідомі вкрали 6 секцій металевої огорожі вартістю 55 гривень кожна.Місцеві мешканці припускають, що вочевидь злодії зняли огорожу, аби здати на металобрухт.

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