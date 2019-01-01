На Волині обікрали сільський медпункт
Сьогодні, 10:24
У селі Печихвости Горохівського районі невідомі зняли металеву огорожу з території місцевого фельдшерсько-акушерського пункту.
Про це пише газета Волинь-нова.
Відтак, невідомі вкрали 6 секцій металевої огорожі вартістю 55 гривень кожна.
Місцеві мешканці припускають, що вочевидь злодії зняли огорожу, аби здати на металобрухт.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Відтак, невідомі вкрали 6 секцій металевої огорожі вартістю 55 гривень кожна.
Місцеві мешканці припускають, що вочевидь злодії зняли огорожу, аби здати на металобрухт.
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