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На Волині обікрали сільський медпункт

На Волині обікрали сільський медпункт
У селі Печихвости Горохівського районі невідомі зняли металеву огорожу з території місцевого фельдшерсько-акушерського пункту.

Про це пише газета Волинь-нова.

Відтак, невідомі вкрали 6 секцій металевої огорожі вартістю 55 гривень кожна.

Місцеві мешканці припускають, що вочевидь злодії зняли огорожу, аби здати на металобрухт.




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Теги: огорожа, медпункт, Волинь
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