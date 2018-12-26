На трасі Ковель-Ягодин вночі горіло 1,5 гектара трави
Сьогодні, 10:41
На Волині 2 квітня було 8 пожеж.
Так, 1 квітня о 23:37 горіли чагарники, самосів та суха трава на площі півтора гектара біля траси Ковель-Ягодин в селі Люблинець Ковельського району, - пише ДСНС України у Волинській області.
А 2 квітня о 11:54 на території дачного масиву «Калина», що у Ковелі трапилось загорання сухої трави на площі 0,05 гектара.
Також горіла трава у селі Красноволя Любомльського району, селищі Ратне на урочищі «Нивки».
А в селі Липини Луцького району виникло загорання сухої трави на площі 0,06 гектара.
В селі Конище Ратнівського району трапилось загорання сухої трави на площі 0,15 гектара. Поблизу селища Турійськ, виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 гектара.
Також о 21:29 в селі Мощена Ковельського району горіла суха трава чагарників на площі 2 гектара.
Причиною цих випадків стало необережне поводження з вогнем невстановлених особ. Загорання у всіх випадках ліквідовані.
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Так, 1 квітня о 23:37 горіли чагарники, самосів та суха трава на площі півтора гектара біля траси Ковель-Ягодин в селі Люблинець Ковельського району, - пише ДСНС України у Волинській області.
А 2 квітня о 11:54 на території дачного масиву «Калина», що у Ковелі трапилось загорання сухої трави на площі 0,05 гектара.
Також горіла трава у селі Красноволя Любомльського району, селищі Ратне на урочищі «Нивки».
А в селі Липини Луцького району виникло загорання сухої трави на площі 0,06 гектара.
В селі Конище Ратнівського району трапилось загорання сухої трави на площі 0,15 гектара. Поблизу селища Турійськ, виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 гектара.
Також о 21:29 в селі Мощена Ковельського району горіла суха трава чагарників на площі 2 гектара.
Причиною цих випадків стало необережне поводження з вогнем невстановлених особ. Загорання у всіх випадках ліквідовані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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