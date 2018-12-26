На трасі Ковель-Ягодин вночі горіло 1,5 гектара трави

На Волині 2 квітня було 8 пожеж.Так, 1 квітня о 23:37 горіли чагарники, самосів та суха трава на площі півтора гектара біля траси Ковель-Ягодин в селі Люблинець Ковельського району, - пише ДСНС України у Волинській області.А 2 квітня о 11:54 на території дачного масиву «Калина», що у Ковелі трапилось загорання сухої трави на площі 0,05 гектара.Також горіла трава у селі Красноволя Любомльського району, селищі Ратне на урочищі «Нивки».А в селі Липини Луцького району виникло загорання сухої трави на площі 0,06 гектара.В селі Конище Ратнівського району трапилось загорання сухої трави на площі 0,15 гектара. Поблизу селища Турійськ, виникло загорання сухої трави та очерету на площі 0,4 гектара.Також о 21:29 в селі Мощена Ковельського району горіла суха трава чагарників на площі 2 гектара.Причиною цих випадків стало необережне поводження з вогнем невстановлених особ. Загорання у всіх випадках ліквідовані.