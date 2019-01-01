Медики волинської «швидкої» понад 300 разів виїжджали до хворих





Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Лікар-консультант прийняв та проаналізував 106 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



Диспетчери та лікар-консультант надали 33 порадм мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доправили 102 особи.



У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- Ратнівському р-ні до сіл Млинове та Воля Щитинська;

- Старовижівському р-ні до села Глухи.



Бригади екстреної медичної допомоги виявили 7 випадків гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 квітня на Волині здійснили 333 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізував 106 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.Диспетчери та лікар-консультант надали 33 порадм мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доправили 102 особи.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Ратнівському р-ні до сіл Млинове та Воля Щитинська;- Старовижівському р-ні до села Глухи.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 7 випадків гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП.

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