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Медики волинської «швидкої» понад 300 разів виїжджали до хворих

Медики волинської «швидкої» понад 300 разів виїжджали до хворих
2 квітня на Волині здійснили 333 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.

Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікар-консультант прийняв та проаналізував 106 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

Диспетчери та лікар-консультант надали 33 порадм мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доправили 102 особи.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Ратнівському р-ні до сіл Млинове та Воля Щитинська;
- Старовижівському р-ні до села Глухи.

Бригади екстреної медичної допомоги виявили 7 випадків гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП.

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Теги: медицина, швидка, Волинь
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