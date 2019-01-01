Медики волинської «швидкої» понад 300 разів виїжджали до хворих
Сьогодні, 11:03
2 квітня на Волині здійснили 333 виїзди бригад екстреної медичної допомоги.
Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 106 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчери та лікар-консультант надали 33 порадм мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доправили 102 особи.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Ратнівському р-ні до сіл Млинове та Воля Щитинська;
- Старовижівському р-ні до села Глухи.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 7 випадків гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП.
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Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 106 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчери та лікар-консультант надали 33 порадм мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доправили 102 особи.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Ратнівському р-ні до сіл Млинове та Воля Щитинська;
- Старовижівському р-ні до села Глухи.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 7 випадків гострих коронарних синдромів, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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