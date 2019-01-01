Три гаражі і дві квартири: скільки заробляє луцький депутат-«укропівець» Дендіберін

Микола Дендіберін має три гаражі, квартиру у Києві та спільно із дружиною квартиру у Луцьку. У неї є авто, ще а вона керує фірмою депутата Луцькради Андрія Покровського.



Депутат з 1987 року користується у Луцьку гаражем площею 20 м. кв., який належить гаражному кооперативу «Лада», а із 1992 року – гаражем площею 18,2 м. кв., який у власності гаражного кооперативу «Дубнівський». Також депутат має з 1987 року металевий гараж, - пише



Із 2002 року має квартиру площею 43,9 м. кв. вартістю 12,546 тисячі гривень у Києві. Також у Луцьку у депутата є з 2009 року у спільній власності з дружиною Валентиною Волинець квартиру площею 58,1 м. кв.



Дружина Валентина Волинець із 2011 року володіє автомобілем «ЗАЗ TF69Y» 2011 року випуску вартістю 78,56 тисячі гривень, а з 2014 року – «VOLKSWAGEN POLO» 2007 року випуску вартістю 118,12 тисячі гривень.



Депутат у 2018 році отримав 62,288 тисячі гривень пенсії, 4,2 тисячі гривень одноразової виплати до Дня перемоги від Головного управління Пенсійного фонду у Волинській області.



Дружина отримала 48,447 тисячі гривень зарплати на посаді директора у ТзОВ «Ассет Систем» (основна діяльність – консультування з питань інформатизації). До слова, кінцевим бенефіціарним власником цієї фірми є депутат Луцькради Андрій Покровський. Також Валентина отримала 500,01 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 43,2 тисячі гривень пенсії.



Готівкою Валентина Волинець має 93,7 тисячі гривень та ще 385,174 тисячі гривень коштів позичених третім особам.

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