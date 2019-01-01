На Волині соцпрацівникам купили новенькі двоколісні
Сьогодні, 18:18
Для працівників Володимир-Волинського центру соціального обслуговування придбали новенькі велосипеди.
Про це на сторінці установи у Facebook написала Галина Борис.
"Не гріх і похвалитись. Для потреб працівників, робота яких пов'язана із наданням соціальних послуг по всій території міста, враховуючи найвіддаленіші куточки, де навіть немає транспортного сполучення, за рахунок коштів міського бюджету закуплено велосипеди. І самому можна під'їхати, і сумки важкі підвезти", - зауважила жінка.
Для тих, хто добирається щодень міським транспортом, за сприяння заступника міського голови Олега Свідерського, підприємці-перевізники надали благодійні проїзні квитки на право безоплатного проїзду.
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Про це на сторінці установи у Facebook написала Галина Борис.
"Не гріх і похвалитись. Для потреб працівників, робота яких пов'язана із наданням соціальних послуг по всій території міста, враховуючи найвіддаленіші куточки, де навіть немає транспортного сполучення, за рахунок коштів міського бюджету закуплено велосипеди. І самому можна під'їхати, і сумки важкі підвезти", - зауважила жінка.
Для тих, хто добирається щодень міським транспортом, за сприяння заступника міського голови Олега Свідерського, підприємці-перевізники надали благодійні проїзні квитки на право безоплатного проїзду.
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