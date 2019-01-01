Керівниця WEST AUTO HUB знялася у телешоу. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:04
Керівниця компанії WEST AUTO HUB Юлія Риковська знялася у авторському телепроекті Наталки Войтович на 12 каналі.
Яке авто обрала, як кермує, чи порушує правила та де навчалася їздити - про це дізнавалася телеведуча програми “На підборах”.
Юлія Риковська їздить на BMW. У програмі вона розповіла, чому обрала таку "нежіночу" автівку, яке пальне обирає та яку каву п'є на втозаправних станціях.
Деталі - у відеосюжеті.
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Яке авто обрала, як кермує, чи порушує правила та де навчалася їздити - про це дізнавалася телеведуча програми “На підборах”.
Юлія Риковська їздить на BMW. У програмі вона розповіла, чому обрала таку "нежіночу" автівку, яке пальне обирає та яку каву п'є на втозаправних станціях.
Деталі - у відеосюжеті.
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