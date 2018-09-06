Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК
Сьогодні, 11:25
Для Волині погодили перелік об’єктів ремонту доріг місцевого значення.
Про це йдеться на сторінці голови ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Цьогоріч на автошляхи Волині планують спрямувати 393,9 мільйона гривень так званої дорожньої субвенції, яку витратять на ремонт доріг місцевого значення. Волинська обласна державна адміністрація виступає замовником виконання робіт, адже з 1 січня 2018-го року автомобільні дороги місцевого значення разом із обслуговуючими господарствами перейшли до сфери управління місцевих органів влади.
Тож у поточному році Волинська ОДА ремонтуватиме понад 200 об’єктів. До слова, у переліку є 14 об’єктів капітального ремонту та 29 об’єктів поточного середнього ремонту автошляхів, що знаходяться за межами населених пунктів.
Серед них відрізки доріг:
Володимир-Волинський район
- Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин - а/д Р-15-Овадне – Красностав – Свійчів – Бегета - Микуличі-а/д Н-22 км 40+100 - км 49+013 (поточний середній ремонт),
- Амбуків – Дарницьке - Заріччя км 10+700 - 12+300 (поточний середній ремонт),
- міст через меліоративний канал на а/д С 030120 Стенжаричі – Залужжя –Устилуг - /Н-22/ в с. Залужжя 6+240 (поточний середній ремонт),
- міст через меліоративний канал на а/д С 030134 /Н-22/-Житані в с. Житані км 1+800 (поточний середній ремонт).
Горохівський район
- Печихвости – Лемешів – Рачин - Озерці км Горохівського району (окремими ділянками, капітальний ремонт),
- /Н-17/-Сенкевичівка - Липа - Берестечко км 0+000 - км 34+000 (окремими ділянками, поточний середній ремонт).
Іваничівський, Володимир-Волинський райони
- Іваничі - Бубнів, км 0+000 - км 8+900, км 8+900 - км 11+600 (поточний середній ремонт).
Камінь-Каширський район
- Камінь-Каширський - Полиці - Оленине - Рудка Червинська -/Р-14/ км 0+000 - км 7+000 (поточний середній ремонт).
Ківерцівський район
- Луцьк - Жидичин - Кульчин - Клепачів - /Т-03-09/ від км 13+697 до км 14+600 (капітальний ремонт),
- ст Олика-/Н-22-Дерно - Олика км 0+900 - км 9+500 (поточний середній ремонт),
- /Н-22/-Пальче - Хорлупи - Покащів - Олика на ділянці Покащів - Одеради км 8+700 - км 11+700 (поточний середній ремонт),
- Луцьк - Жидичин - Кульчин - Клепачів - /Т-03-09/ км 5+400 - км 7+000 з влаштуванням велодоріжки на ділянці (км 1+263-км 1+579) (поточний середній ремонт),
- Прилуцьке - Сапогове - Діброва км 0+270 - км 2+270 (поточний середній ремонт),
- труба через струмок на а/д О 030531 Журавичі - Тростянець - Хопнів -Словатичі - Суськ - Ківерці-/Р-14/ в с. Журавичі (поточний середній ремонт).
Ковельський район
- Красноволя - Городище М-19 (на ділянці с. Городище-/ М-19/ км 5+700 - км 7+630 (капітальний ремонт),
- Купичів - Озеряни - Новий Мосир - Голоби-/М19/-Жмудче - Велицьк –Корсині - Берегове - Мильськ - Переспа-/М19/-Немир - Вітоніж - Ловища-/Т-03-09/ км 43+400 - км 47+500 (поточний середній ремонт),
- Купичів - Озеряни - Новий Мосир - Голоби-/М19/-Жмудче - Велицьк –Корсині - Берегове - Мильськ - Переспа -/М19/- Немир - Вітоніж - Ловища -/Т-03-09/ км 14+300 - км 23+670 (окремими ділянками), (поточний середній ремонт),
- Луківка - Грив'ятки - Козлиничі - Шкурат км 5+500 - км 7+600 (окремими ділянками) (поточний середній ремонт).
Луцький район
- Переспа - Любче - Кроватка - Березолуки - Підгірне - Романів - Городині - Веселе км 1+624 - км 2+924 (капітальний ремонт),
- /Н-17/- Городище - Мартинівка - Суховоля км 0+000 - км 1+450 (капітальний ремонт),
- /Н-22/- Богушівка - Боголюби - Зміїнець км 5+400- км 6+459 (поточний середній ремонт),
- (Н-17) – Оздів - Коршів - Воютин - Несвіч - Лаврів (на Загаїнці) км 3+600 - км 19+200 (окремими ділянками) (поточний середній ремонт),
- Хорохорин - Торчин в с. Хорохорин вул. Незалежності км 1+300 до км 1+650 (поточний середній ремонт).
Луцький та Ківерцівський райони
- (М-19) – Липини - Борохів (поточний середній ремонт).
Локачинський район
- Тумин - Губин-/Н-22/ від км 5+592 - км 7+585 (капітальний ремонт),
- Локачі - Хорів - Ст.Загорів - Конюхи - Привітне - /Т-03-11/ - Войнин - Шельвів - Затурці км 0+000 - км 7+400 (поточний середній ремонт).
Любешівський район
- /Т-03-08/ - Деревок км 0+000 - км 3+200 (капітальний ремонт),
- /Т-03-08/ - Цир - Лахвичі - Люб'язь - Р-14/ км 16+000 - км 19+300 (капітальний ремонт),
- Любешів - Зарудче км 1+200 - км 2+400 (поточний середній ремонт).
Любомльський район
- від М-07 до с.Машів км 0+000 - км 2+800 (капітальний ремонт),
- Римачі - Бережці - Приріччя км 0+550 - км 4+931 (окремими ділянками), (поточний середній ремонт).
Маневицький та Рожищенський райони
- Міст на а/д О 031169 Собіщиці - Колодії - Вовчицьк - /М-07/ - Комарове - Розничі - /Р-14/, км 25+770 (капітальний ремонт),
- Рожище-Носачевичі - Луків - Колки-/Р-14/ - /Т-03-10/ - Калинівка- Гораймівка - Майдан - Липненський, відрізки: км 0+000 - км 2+023, км 9+700 - 17+400, км 38+700 - 41+200, км 62+300- 63+900 (поточний середній ремонт),
- / Р-14/- Лишнівка - Нова Руда - Троянівка - / М-07/ км 24+400 - км 26+000 (поточний середній ремонт).
Ратнівський район
- КПП «Самари» - Язавні - Теребовичі-Підлужне-Гірники-а/д М-19 - Жиричі-Тур-КПП «Тур» км 27+933-км 28+280 (капітальний ремонт),
- КПП «Самари» - Язавні - Теребовичі - Підлужне - Гірники - а/д М-19 - Жиричі - Тур -КПП «Тур» км 22+100 - км 28+100 (поточний середній ремонт),
- Тур - Заболоття км 2+000 - км 6+000 (поточний середній ремонт).
Старовижівський район
- Кримне - Залюття - Поліське - до а/д М-19 км 10+200 - км 11+433 (капітальний ремонт),
- Підгір’я - Хотешів - Добре - Велимче - Датинь - Мильці М-19 км 41+500 - км 44+500 (поточний середній ремонт),
- Адамчуки - Голядин - Згорани - /Т-03-02/- Нудиже - Стара Гута - Стара Вижівка км 38+000 - км 41+200 (поточний середній ремонт).
Турійський район
- / Р-15/ - Задиби - Клюськ - / Т-03-09/ км 1+000 - 12+400 (окремими ділянками) (капітальний ремонт).
Шацький район
- Шацьк - Залісся - Грабове - Старовойтове до М-07 км 0+000-км 0+600 (капітальний ремонт),
- Шацьк - Залісся -Грабове - Старовойтове до М-07 км 5+550 - км 6+850 (ІІ черга) (поточний середній ремонт).
Близько 200 відрізків доріг відремонтують в населених пунктах області.Представники обласної державної адміністрації захистили відповідний перелік в Укравтодорі. Натомість фінансування розпочнеться після погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Окрім того, кошти на ремонт місцевих доріг виділятимуть й з обласного бюджету за умови перевиконання його головних показників.
Варто зауважити, що перелік волинських доріг, що ремонтуватимуть у 2019 році не повний. Адже Служба автомобільних доріг у Волинській області також здійснюватиме ремонтно-будівельні роботи на автошляхах державного значення. Зокрема, цьогоріч це пріоритетні маршрути, що сполучають основні міста області:
- на а/д М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест);
- Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква;
- Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;
- М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін);
- Т-03-06/Т-03-02/ - Шацьк – Вілиця – Прип’ять – Любохини - /Т-03-08/.
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Про це йдеться на сторінці голови ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Цьогоріч на автошляхи Волині планують спрямувати 393,9 мільйона гривень так званої дорожньої субвенції, яку витратять на ремонт доріг місцевого значення. Волинська обласна державна адміністрація виступає замовником виконання робіт, адже з 1 січня 2018-го року автомобільні дороги місцевого значення разом із обслуговуючими господарствами перейшли до сфери управління місцевих органів влади.
Тож у поточному році Волинська ОДА ремонтуватиме понад 200 об’єктів. До слова, у переліку є 14 об’єктів капітального ремонту та 29 об’єктів поточного середнього ремонту автошляхів, що знаходяться за межами населених пунктів.
Серед них відрізки доріг:
Володимир-Волинський район
- Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин - а/д Р-15-Овадне – Красностав – Свійчів – Бегета - Микуличі-а/д Н-22 км 40+100 - км 49+013 (поточний середній ремонт),
- Амбуків – Дарницьке - Заріччя км 10+700 - 12+300 (поточний середній ремонт),
- міст через меліоративний канал на а/д С 030120 Стенжаричі – Залужжя –Устилуг - /Н-22/ в с. Залужжя 6+240 (поточний середній ремонт),
- міст через меліоративний канал на а/д С 030134 /Н-22/-Житані в с. Житані км 1+800 (поточний середній ремонт).
Горохівський район
- Печихвости – Лемешів – Рачин - Озерці км Горохівського району (окремими ділянками, капітальний ремонт),
- /Н-17/-Сенкевичівка - Липа - Берестечко км 0+000 - км 34+000 (окремими ділянками, поточний середній ремонт).
Іваничівський, Володимир-Волинський райони
- Іваничі - Бубнів, км 0+000 - км 8+900, км 8+900 - км 11+600 (поточний середній ремонт).
Камінь-Каширський район
- Камінь-Каширський - Полиці - Оленине - Рудка Червинська -/Р-14/ км 0+000 - км 7+000 (поточний середній ремонт).
Ківерцівський район
- Луцьк - Жидичин - Кульчин - Клепачів - /Т-03-09/ від км 13+697 до км 14+600 (капітальний ремонт),
- ст Олика-/Н-22-Дерно - Олика км 0+900 - км 9+500 (поточний середній ремонт),
- /Н-22/-Пальче - Хорлупи - Покащів - Олика на ділянці Покащів - Одеради км 8+700 - км 11+700 (поточний середній ремонт),
- Луцьк - Жидичин - Кульчин - Клепачів - /Т-03-09/ км 5+400 - км 7+000 з влаштуванням велодоріжки на ділянці (км 1+263-км 1+579) (поточний середній ремонт),
- Прилуцьке - Сапогове - Діброва км 0+270 - км 2+270 (поточний середній ремонт),
- труба через струмок на а/д О 030531 Журавичі - Тростянець - Хопнів -Словатичі - Суськ - Ківерці-/Р-14/ в с. Журавичі (поточний середній ремонт).
Ковельський район
- Красноволя - Городище М-19 (на ділянці с. Городище-/ М-19/ км 5+700 - км 7+630 (капітальний ремонт),
- Купичів - Озеряни - Новий Мосир - Голоби-/М19/-Жмудче - Велицьк –Корсині - Берегове - Мильськ - Переспа-/М19/-Немир - Вітоніж - Ловища-/Т-03-09/ км 43+400 - км 47+500 (поточний середній ремонт),
- Купичів - Озеряни - Новий Мосир - Голоби-/М19/-Жмудче - Велицьк –Корсині - Берегове - Мильськ - Переспа -/М19/- Немир - Вітоніж - Ловища -/Т-03-09/ км 14+300 - км 23+670 (окремими ділянками), (поточний середній ремонт),
- Луківка - Грив'ятки - Козлиничі - Шкурат км 5+500 - км 7+600 (окремими ділянками) (поточний середній ремонт).
Луцький район
- Переспа - Любче - Кроватка - Березолуки - Підгірне - Романів - Городині - Веселе км 1+624 - км 2+924 (капітальний ремонт),
- /Н-17/- Городище - Мартинівка - Суховоля км 0+000 - км 1+450 (капітальний ремонт),
- /Н-22/- Богушівка - Боголюби - Зміїнець км 5+400- км 6+459 (поточний середній ремонт),
- (Н-17) – Оздів - Коршів - Воютин - Несвіч - Лаврів (на Загаїнці) км 3+600 - км 19+200 (окремими ділянками) (поточний середній ремонт),
- Хорохорин - Торчин в с. Хорохорин вул. Незалежності км 1+300 до км 1+650 (поточний середній ремонт).
Луцький та Ківерцівський райони
- (М-19) – Липини - Борохів (поточний середній ремонт).
Локачинський район
- Тумин - Губин-/Н-22/ від км 5+592 - км 7+585 (капітальний ремонт),
- Локачі - Хорів - Ст.Загорів - Конюхи - Привітне - /Т-03-11/ - Войнин - Шельвів - Затурці км 0+000 - км 7+400 (поточний середній ремонт).
Любешівський район
- /Т-03-08/ - Деревок км 0+000 - км 3+200 (капітальний ремонт),
- /Т-03-08/ - Цир - Лахвичі - Люб'язь - Р-14/ км 16+000 - км 19+300 (капітальний ремонт),
- Любешів - Зарудче км 1+200 - км 2+400 (поточний середній ремонт).
Любомльський район
- від М-07 до с.Машів км 0+000 - км 2+800 (капітальний ремонт),
- Римачі - Бережці - Приріччя км 0+550 - км 4+931 (окремими ділянками), (поточний середній ремонт).
Маневицький та Рожищенський райони
- Міст на а/д О 031169 Собіщиці - Колодії - Вовчицьк - /М-07/ - Комарове - Розничі - /Р-14/, км 25+770 (капітальний ремонт),
- Рожище-Носачевичі - Луків - Колки-/Р-14/ - /Т-03-10/ - Калинівка- Гораймівка - Майдан - Липненський, відрізки: км 0+000 - км 2+023, км 9+700 - 17+400, км 38+700 - 41+200, км 62+300- 63+900 (поточний середній ремонт),
- / Р-14/- Лишнівка - Нова Руда - Троянівка - / М-07/ км 24+400 - км 26+000 (поточний середній ремонт).
Ратнівський район
- КПП «Самари» - Язавні - Теребовичі-Підлужне-Гірники-а/д М-19 - Жиричі-Тур-КПП «Тур» км 27+933-км 28+280 (капітальний ремонт),
- КПП «Самари» - Язавні - Теребовичі - Підлужне - Гірники - а/д М-19 - Жиричі - Тур -КПП «Тур» км 22+100 - км 28+100 (поточний середній ремонт),
- Тур - Заболоття км 2+000 - км 6+000 (поточний середній ремонт).
Старовижівський район
- Кримне - Залюття - Поліське - до а/д М-19 км 10+200 - км 11+433 (капітальний ремонт),
- Підгір’я - Хотешів - Добре - Велимче - Датинь - Мильці М-19 км 41+500 - км 44+500 (поточний середній ремонт),
- Адамчуки - Голядин - Згорани - /Т-03-02/- Нудиже - Стара Гута - Стара Вижівка км 38+000 - км 41+200 (поточний середній ремонт).
Турійський район
- / Р-15/ - Задиби - Клюськ - / Т-03-09/ км 1+000 - 12+400 (окремими ділянками) (капітальний ремонт).
Шацький район
- Шацьк - Залісся - Грабове - Старовойтове до М-07 км 0+000-км 0+600 (капітальний ремонт),
- Шацьк - Залісся -Грабове - Старовойтове до М-07 км 5+550 - км 6+850 (ІІ черга) (поточний середній ремонт).
Близько 200 відрізків доріг відремонтують в населених пунктах області.Представники обласної державної адміністрації захистили відповідний перелік в Укравтодорі. Натомість фінансування розпочнеться після погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Окрім того, кошти на ремонт місцевих доріг виділятимуть й з обласного бюджету за умови перевиконання його головних показників.
Варто зауважити, що перелік волинських доріг, що ремонтуватимуть у 2019 році не повний. Адже Служба автомобільних доріг у Волинській області також здійснюватиме ремонтно-будівельні роботи на автошляхах державного значення. Зокрема, цьогоріч це пріоритетні маршрути, що сполучають основні міста області:
- на а/д М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест);
- Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква;
- Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;
- М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін);
- Т-03-06/Т-03-02/ - Шацьк – Вілиця – Прип’ять – Любохини - /Т-03-08/.
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