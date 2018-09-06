Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК

Для Волині погодили перелік об’єктів ремонту доріг місцевого значення.Про це йдеться на сторінці голови ОДАу Facebook.Цьогоріч на автошляхи Волині планують спрямувати 393,9 мільйона гривень так званої дорожньої субвенції, яку витратять на ремонт доріг місцевого значення. Волинська обласна державна адміністрація виступає замовником виконання робіт, адже з 1 січня 2018-го року автомобільні дороги місцевого значення разом із обслуговуючими господарствами перейшли до сфери управління місцевих органів влади.Тож у поточному році Волинська ОДА ремонтуватиме понад 200 об’єктів. До слова, у переліку є 14 об’єктів капітального ремонту та 29 об’єктів поточного середнього ремонту автошляхів, що знаходяться за межами населених пунктів.Серед них відрізки доріг:- Кладнів – Микитичі – Стенжаричі – Білин - а/д Р-15-Овадне – Красностав – Свійчів – Бегета - Микуличі-а/д Н-22 км 40+100 - км 49+013 (поточний середній ремонт),- Амбуків – Дарницьке - Заріччя км 10+700 - 12+300 (поточний середній ремонт),- міст через меліоративний канал на а/д С 030120 Стенжаричі – Залужжя –Устилуг - /Н-22/ в с. Залужжя 6+240 (поточний середній ремонт),- міст через меліоративний канал на а/д С 030134 /Н-22/-Житані в с. Житані км 1+800 (поточний середній ремонт).- Печихвости – Лемешів – Рачин - Озерці км Горохівського району (окремими ділянками, капітальний ремонт),- /Н-17/-Сенкевичівка - Липа - Берестечко км 0+000 - км 34+000 (окремими ділянками, поточний середній ремонт).- Іваничі - Бубнів, км 0+000 - км 8+900, км 8+900 - км 11+600 (поточний середній ремонт).- Камінь-Каширський - Полиці - Оленине - Рудка Червинська -/Р-14/ км 0+000 - км 7+000 (поточний середній ремонт).- Луцьк - Жидичин - Кульчин - Клепачів - /Т-03-09/ від км 13+697 до км 14+600 (капітальний ремонт),- ст Олика-/Н-22-Дерно - Олика км 0+900 - км 9+500 (поточний середній ремонт),- /Н-22/-Пальче - Хорлупи - Покащів - Олика на ділянці Покащів - Одеради км 8+700 - км 11+700 (поточний середній ремонт),- Луцьк - Жидичин - Кульчин - Клепачів - /Т-03-09/ км 5+400 - км 7+000 з влаштуванням велодоріжки на ділянці (км 1+263-км 1+579) (поточний середній ремонт),- Прилуцьке - Сапогове - Діброва км 0+270 - км 2+270 (поточний середній ремонт),- труба через струмок на а/д О 030531 Журавичі - Тростянець - Хопнів -Словатичі - Суськ - Ківерці-/Р-14/ в с. Журавичі (поточний середній ремонт).- Красноволя - Городище М-19 (на ділянці с. Городище-/ М-19/ км 5+700 - км 7+630 (капітальний ремонт),- Купичів - Озеряни - Новий Мосир - Голоби-/М19/-Жмудче - Велицьк –Корсині - Берегове - Мильськ - Переспа-/М19/-Немир - Вітоніж - Ловища-/Т-03-09/ км 43+400 - км 47+500 (поточний середній ремонт),- Купичів - Озеряни - Новий Мосир - Голоби-/М19/-Жмудче - Велицьк –Корсині - Берегове - Мильськ - Переспа -/М19/- Немир - Вітоніж - Ловища -/Т-03-09/ км 14+300 - км 23+670 (окремими ділянками), (поточний середній ремонт),- Луківка - Грив'ятки - Козлиничі - Шкурат км 5+500 - км 7+600 (окремими ділянками) (поточний середній ремонт).- Переспа - Любче - Кроватка - Березолуки - Підгірне - Романів - Городині - Веселе км 1+624 - км 2+924 (капітальний ремонт),- /Н-17/- Городище - Мартинівка - Суховоля км 0+000 - км 1+450 (капітальний ремонт),- /Н-22/- Богушівка - Боголюби - Зміїнець км 5+400- км 6+459 (поточний середній ремонт),- (Н-17) – Оздів - Коршів - Воютин - Несвіч - Лаврів (на Загаїнці) км 3+600 - км 19+200 (окремими ділянками) (поточний середній ремонт),- Хорохорин - Торчин в с. Хорохорин вул. Незалежності км 1+300 до км 1+650 (поточний середній ремонт).- (М-19) – Липини - Борохів (поточний середній ремонт).- Тумин - Губин-/Н-22/ від км 5+592 - км 7+585 (капітальний ремонт),- Локачі - Хорів - Ст.Загорів - Конюхи - Привітне - /Т-03-11/ - Войнин - Шельвів - Затурці км 0+000 - км 7+400 (поточний середній ремонт).- /Т-03-08/ - Деревок км 0+000 - км 3+200 (капітальний ремонт),- /Т-03-08/ - Цир - Лахвичі - Люб'язь - Р-14/ км 16+000 - км 19+300 (капітальний ремонт),- Любешів - Зарудче км 1+200 - км 2+400 (поточний середній ремонт).- від М-07 до с.Машів км 0+000 - км 2+800 (капітальний ремонт),- Римачі - Бережці - Приріччя км 0+550 - км 4+931 (окремими ділянками), (поточний середній ремонт).- Міст на а/д О 031169 Собіщиці - Колодії - Вовчицьк - /М-07/ - Комарове - Розничі - /Р-14/, км 25+770 (капітальний ремонт),- Рожище-Носачевичі - Луків - Колки-/Р-14/ - /Т-03-10/ - Калинівка- Гораймівка - Майдан - Липненський, відрізки: км 0+000 - км 2+023, км 9+700 - 17+400, км 38+700 - 41+200, км 62+300- 63+900 (поточний середній ремонт),- / Р-14/- Лишнівка - Нова Руда - Троянівка - / М-07/ км 24+400 - км 26+000 (поточний середній ремонт).- КПП «Самари» - Язавні - Теребовичі-Підлужне-Гірники-а/д М-19 - Жиричі-Тур-КПП «Тур» км 27+933-км 28+280 (капітальний ремонт),- КПП «Самари» - Язавні - Теребовичі - Підлужне - Гірники - а/д М-19 - Жиричі - Тур -КПП «Тур» км 22+100 - км 28+100 (поточний середній ремонт),- Тур - Заболоття км 2+000 - км 6+000 (поточний середній ремонт).- Кримне - Залюття - Поліське - до а/д М-19 км 10+200 - км 11+433 (капітальний ремонт),- Підгір’я - Хотешів - Добре - Велимче - Датинь - Мильці М-19 км 41+500 - км 44+500 (поточний середній ремонт),- Адамчуки - Голядин - Згорани - /Т-03-02/- Нудиже - Стара Гута - Стара Вижівка км 38+000 - км 41+200 (поточний середній ремонт).- / Р-15/ - Задиби - Клюськ - / Т-03-09/ км 1+000 - 12+400 (окремими ділянками) (капітальний ремонт).- Шацьк - Залісся - Грабове - Старовойтове до М-07 км 0+000-км 0+600 (капітальний ремонт),- Шацьк - Залісся -Грабове - Старовойтове до М-07 км 5+550 - км 6+850 (ІІ черга) (поточний середній ремонт).Близько 200 відрізків доріг відремонтують в населених пунктах області.Представники обласної державної адміністрації захистили відповідний перелік в Укравтодорі. Натомість фінансування розпочнеться після погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.Окрім того, кошти на ремонт місцевих доріг виділятимуть й з обласного бюджету за умови перевиконання його головних показників.Варто зауважити, що перелік волинських доріг, що ремонтуватимуть у 2019 році не повний. Адже Служба автомобільних доріг у Волинській області також здійснюватиме ремонтно-будівельні роботи на автошляхах державного значення. Зокрема, цьогоріч це пріоритетні маршрути, що сполучають основні міста області:- на а/д М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест);- Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква;- Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне;- М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін);- Т-03-06/Т-03-02/ - Шацьк – Вілиця – Прип’ять – Любохини - /Т-03-08/.