Вигідно від «Інвестора»: 2 роки без відсотків за 1-кімнатні квартири біля Луцька*





Одна в другому будинку ЖК, який вже збудували, та декілька у третьому будинку, будівництво якого ще триває, – розповіли у будівельній компанії «Інвестор»,– пише



Площа помешкання становить 60, 77 м², а ціна – 11 900 грн./ м² у разі сплати всієї суми



Яке планування квартир?

У кожній оселі є спальня площею 22, 36 квадратів. Площа кухні становить 15, 62 квадратних метри, санвузла – 7, 04.



Забудовник подбав, аби мешканці квартири мали вдосталь місця для зберігання речей. У помешканні є гардеробна, а коридор – просторий. Туди можна вмістити велику шафу, адже нові тенденції в дизайні не передбачають шаф у спальнях.







Що входить у вартість житла?

Наявність всіх комунікацій. Газ, вода, електрика – все в комплекті.



Двоконтурні газові котли та радіатори. Завдяки ним ви самі обиратимете, коли вмикати опалення та яку встановлювати температуру повітря у своїй оселі.



Тепла підлога на кухні та в санвузлі.



Енергоощадні вікна з п’ятикамерними профілями та двокамерними склопакетами. До слова, на кухні вікна панорамні.







Чистова стяжка та штукатурка.



Паркомісця. Вони передбачені для жителів кожної квартири. За безпеку свого автомобіля можна не хвилюватись, оскільки територія житлового комплексу обгороджена та має охорону.



До слова, прибудинкова територія викладена бруківкою, має озеленення. Також тут розташований дитячий майданчик.







Де розташований ЖК «Юпітер»?

На межі Луцька та села Липини. Неподалік від житлового комплексу є зупинка громадського транспорту. До центру міста можна дістатись за 10-15 хвилин.



Тут менша густота населення, ніж у Луцьку, і не так гамірно, як у місті.



Скільки коштує однокімнатна квартира в «Юпітері»?



У разі сплати 100 % вартості житло коштуватиме 11 900 грн. / м².



У разі відтермінування на два роки – 12 900 грн. / м². При цьому необхідно сплатити перший внесок у розмірі 50 %. Щомісячний платіж становитиме 16 300 грн.







Куди звертатись, щоб придбати квартиру в «Юпітері»?



Телефон відділу продажів:

096 030 20 10



Адреса:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер», який розташований у передмісті Луцька, продаються однокімнатні мансардні квартири, яких залишилося не так багато.Одна в другому будинку ЖК, який вже збудували, та декілька у третьому будинку, будівництво якого ще триває, – розповіли у будівельній компанії «Інвестор»,– пише «Перший» Площа помешкання становить 60, 77 м², а ціна – 11 900 грн./ м² у разі сплати всієї сумиУ кожній оселі є спальня площею 22, 36 квадратів. Площа кухні становить 15, 62 квадратних метри, санвузла – 7, 04.Забудовник подбав, аби мешканці квартири мали вдосталь місця для зберігання речей. У помешканні є гардеробна, а коридор – просторий. Туди можна вмістити велику шафу, адже нові тенденції в дизайні не передбачають шаф у спальнях.Газ, вода, електрика – все в комплекті.Завдяки ним ви самі обиратимете, коли вмикати опалення та яку встановлювати температуру повітря у своїй оселі.на кухні та в санвузлі.з п’ятикамерними профілями та двокамерними склопакетами. До слова, на кухні вікна панорамні.Вони передбачені для жителів кожної квартири. За безпеку свого автомобіля можна не хвилюватись, оскільки територія житлового комплексу обгороджена та має охорону.До слова, прибудинкова територія викладена бруківкою, має озеленення. Також тут розташований дитячий майданчик.На межі Луцька та села Липини. Неподалік від житлового комплексу є зупинка громадського транспорту. До центру міста можна дістатись за 10-15 хвилин.Тут менша густота населення, ніж у Луцьку, і не так гамірно, як у місті.У разі сплати 100 % вартості житло коштуватимеУ разі відтермінування на два роки –. При цьому необхідно сплатити перший внесок у розмірі 50 %. Щомісячний платіж становитимеТелефон відділу продажів:096 030 20 10Адреса:м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.Сайт: www.investor.lutsk.ua Facebook: facebook.com/investorlutsk/

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