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У Луцьку покажуть документальний фільм про Катю Гандзюк

У Луцьку покажуть документальний фільм про Катю Гандзюк
4 квітня о 17:00 у Луцьку відбудеться спецпоказ фільму-розслідування «Гандзюк: системне вбивство». Стрічку покажуть за адресою вулиця Коперника, 12 (Центр туризму, спорту та екскурсій). Окрім того, після перегляду відбудеться обговорення за участі авторів фільму.

Про це повідомляють представники всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національний Альянс».

Влітку 2018 року херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Вона отримала важкі хімічні опіки й через три місяці померла в лікарні. До розслідування резонансного злочину долучилися правоохоронні органи України. Від дня нападу минуло майже вісім місяців. Убивство не розкрито.

У документальному фільмі-розслідуванні «Гандзюк: системне вбивство» журналісти перевірили версії активістки та з’ясували, що правоохоронці різних рангів могли сприяти чи навіть допомагати підозрюваним в організації вбивства Катерини Ганздюк.

Деталі про подію: https://www.facebook.com/events/353053755305071/

У Луцьку покажуть документальний фільм про Катю Гандзюк


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Теги: Катерина Гадзюк, фільм, Луцьк
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