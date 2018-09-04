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Знайшли «художників», які на замовлення Росії розписали храм у Луцьку сатанинськими знаками

Знайшли «художників», які на замовлення Росії розписали храм у Луцьку сатанинськими знаками
СБУ встановила осіб, які на замовлення російської сторони осквернили церкву в Луцьку.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією встановили осіб, які на замовлення російської сторони осквернили фасад храму Святих великомучеників Димитрія, мученика Нестора Солунських у Луцьку.

На початку березня, вночі, невідомі зловмисники розписали стіни храму сатанинськими знаками та провокаційними висловами. У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що мешканець Луцька через один із соціальних месенджерів отримав з незнайомого акаунта пропозицію осквернити храм ПЦУ в обласному центрі.

Замовник представився громадянином РФ та запропонував за виконання провокації грошову винагороду. Лучанин погодився виконати «роботу» та залучив до неї свого знайомого з Рівного. Молодики дочекалися ночі та розписали стіни храму згідно з отриманими інструкціями і зникли з місця злочину. Зловмисники мали надіслати росіянину фотозвіт для отримання оплати.

За інформацією спецслужби замовник планував використати фото перед виборами Президента для ілюстрації нібито нестабільності церковної та суспільно-політичної ситуації в Україні і неспроможності української влади забезпечити порядок в країні.

У межах кримінального провадження планують повідомити зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 179 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Теги: храм, Луцьк
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