Знайшли «художників», які на замовлення Росії розписали храм у Луцьку сатанинськими знаками

СБУ встановила осіб, які на замовлення російської сторони осквернили церкву в Луцьку.Про це повідомляє прес-служба відомства.Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією встановили осіб, які на замовлення російської сторони осквернили фасад храму Святих великомучеників Димитрія, мученика Нестора Солунських у Луцьку.На початку березня, вночі, невідомі зловмисники розписали стіни храму сатанинськими знаками та провокаційними висловами. У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що мешканець Луцька через один із соціальних месенджерів отримав з незнайомого акаунта пропозицію осквернити храм ПЦУ в обласному центрі.Замовник представився громадянином РФ та запропонував за виконання провокації грошову винагороду. Лучанин погодився виконати «роботу» та залучив до неї свого знайомого з Рівного. Молодики дочекалися ночі та розписали стіни храму згідно з отриманими інструкціями і зникли з місця злочину. Зловмисники мали надіслати росіянину фотозвіт для отримання оплати.За інформацією спецслужби замовник планував використати фото перед виборами Президента для ілюстрації нібито нестабільності церковної та суспільно-політичної ситуації в Україні і неспроможності української влади забезпечити порядок в країні.У межах кримінального провадження планують повідомити зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 179 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.