Ніби зачароване коло: волинського суддю, який брав хабарі полуницею і сіном, досі не покарали

Івана Підгорного повернули на повторний розгляд в апеляційний суд.



Вона тягнеться з 2010-го року і вже двічі розглядалася в першій та апеляційній інстанціях, - пише



А 5 березня цього року Верховний Суд виніс постанову, якою частково задовольнив касаційну скаргу засудженого, скасував постанову Рівненського апеляційного суду від 16 березня 2017 року і повернув справу на повторний розгляд у цей суд.



Вже два роки Іван Підгорний мав бути у в’язниці, але український суд справді найгуманніший. Суддя у 2010 попався на хабарі. Вперше його засудили до умовного відбування покарання у 2012 році, а вдруге до реального з конфіскацією частини майна у 2017. Однак вирок так і не виконали, бо колишній служитель феміди захворів і нібито потребував лікування в стаціонарі.



Невідомо, чи бачив хто його в стаціонарі, але ківерцівські сусіди розповіли, що він веде активний спосіб життя: ходить з дружиною по гриби, їздить на дачу під Луцьком. А Центр журналістських розслідувань «Сила правди» навіть зафіксував, як перед Різдвом на залізничному вокзалі Іван Підгорний проводжав дружину на потяг до Харкова.



Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ призупинила виконання вироку відносно засудженого за станом здоров’я. Лікуватися Івану Підгорному довелося аж два роки. Саме стільки він чекав, поки Верховний Суд розгляне його касаційну скаргу.



У ній Підгорний просив скасувати постановлені щодо нього судові рішення та закрити кримінальне провадження за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 368 КК.



Разом з тим захист не оспорював самих фактів отримання суддею хабарів. Йшлося лише про визнання недопустимими усіх доказів здобутих під час негласних слідчих дій.



«..фіксація його дій із застосуванням спеціальних технічних засобів проводилася з порушенням кримінального процесуального закону, зокрема за відсутності дозволу суду на проведення оперативно-розшукових дій щодо нього»



Також Іван Підгорний наполягав на тому, що 23 червня 2010 року його затримали взагалі неправомірно, без згоди на те Верховної Ради України, як це передбачено Законом України «Про статус суддів».



Найвища інстанція не поспішала з рішенням. Розгляд справи неодноразово відкладали поки не дочекались постанови Великої Палати Верховного Суду України (в іншій кримінальній справі) від 16 січня 2019 року. У ній зокрема йдеться: якщо матеріали негласних слідчих дій, а також документи, що стали підставою їх проведення, не були відкриті стороні захисту до початку судового розгляду, то всі докази здобуті таким чином слід вважати недопустимими.



Тож 5 березня цього року вже під час розгляду касаційної скарги Івана Підгорного Верховний Суд погодився з доводами сторони захисту. Колегія суддів під головуванням Аркадія Бущенка вирішила, що ухвала Рівненського апеляційного суду незаконна і підлягає скасуванню, а справа – направленню на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.



При цьому Аркадій Бущенко сформулював окрему думку стосовно цієї ухвали. Він вказав, що загалом підтримав рішення колегії, але вважає неправильним відправляти справу на повторний розгляд в апеляцію. Каже, Верховний Суд міг і сам поставити крапку.



«…я не можу погодитися із рішенням направити справу на новий апеляційний розгляд. Я вважаю, що Суд мав поставити крапку у цій справі, яка тягнеться з 2010 року, і мав для цього всі можливості.



З матеріалів провадження Суду відомо, що спірна постанова апеляційного суду, що дозволяла проведення оперативно-технічних заходів, стороні захисту не відкривалася і на цей час знищена.



Суд, замість вирішення питань, на які попередні інстанції не змогли знайти відповіді, відмовився відповідати на ці питання – саме через те, що ці питання не отримали відповіді в попередніх судових інстанціях. Це зачароване коло. І я вважаю такий підхід концептуально невірним», – йдеться в документі.



Отже, незабаром Волинь спостерігатиме третю спробу правосуддя вирішити долю колишнього голови Ківерцівського районного суду Івана Підгорного. І тепер у нього з’явився реальний шанс вийти сухим із води.



Раніше «Сила правди» вже писала про те, як



До того ж, схоже, екс-суддя не може позбутися звички жити на халяву. Через місцеві суди Ківерцівське міське виробниче управління житлово-комунального господарства періодично стягує з Івана Підгорного плату за комунальні послуги, адже той добровільно розраховуватись не хоче.



Оксана ПЕТРУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справу колишнього голови Ківерцівського районного суду на Волиніповернули на повторний розгляд в апеляційний суд.Вона тягнеться з 2010-го року і вже двічі розглядалася в першій та апеляційній інстанціях, - пише Громадське.Волинь А 5 березня цього року Верховний Суд виніс постанову, якою частково задовольнив касаційну скаргу засудженого, скасував постанову Рівненського апеляційного суду від 16 березня 2017 року і повернув справу на повторний розгляд у цей суд.Вже два роки Іван Підгорний мав бути у в’язниці, але український суд справді найгуманніший. Суддя у 2010 попався на хабарі. Вперше його засудили до умовного відбування покарання у 2012 році, а вдруге до реального з конфіскацією частини майна у 2017. Однак вирок так і не виконали, бо колишній служитель феміди захворів і нібито потребував лікування в стаціонарі.Невідомо, чи бачив хто його в стаціонарі, але ківерцівські сусіди розповіли, що він веде активний спосіб життя: ходить з дружиною по гриби, їздить на дачу під Луцьком. А Центр журналістських розслідувань «Сила правди» навіть зафіксував, як перед Різдвом на залізничному вокзалі Іван Підгорний проводжав дружину на потяг до Харкова.Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ призупинила виконання вироку відносно засудженого за станом здоров’я. Лікуватися Івану Підгорному довелося аж два роки. Саме стільки він чекав, поки Верховний Суд розгляне його касаційну скаргу.У ній Підгорний просив скасувати постановлені щодо нього судові рішення та закрити кримінальне провадження за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 368 КК.Разом з тим захист не оспорював самих фактів отримання суддею хабарів. Йшлося лише про визнання недопустимими усіх доказів здобутих під час негласних слідчих дій.«..фіксація його дій із застосуванням спеціальних технічних засобів проводилася з порушенням кримінального процесуального закону, зокрема за відсутності дозволу суду на проведення оперативно-розшукових дій щодо нього»Також Іван Підгорний наполягав на тому, що 23 червня 2010 року його затримали взагалі неправомірно, без згоди на те Верховної Ради України, як це передбачено Законом України «Про статус суддів».Найвища інстанція не поспішала з рішенням. Розгляд справи неодноразово відкладали поки не дочекались постанови Великої Палати Верховного Суду України (в іншій кримінальній справі) від 16 січня 2019 року. У ній зокрема йдеться: якщо матеріали негласних слідчих дій, а також документи, що стали підставою їх проведення, не були відкриті стороні захисту до початку судового розгляду, то всі докази здобуті таким чином слід вважати недопустимими.Тож 5 березня цього року вже під час розгляду касаційної скарги Івана Підгорного Верховний Суд погодився з доводами сторони захисту. Колегія суддів під головуванням Аркадія Бущенка вирішила, що ухвала Рівненського апеляційного суду незаконна і підлягає скасуванню, а справа – направленню на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.При цьому Аркадій Бущенко сформулював окрему думку стосовно цієї ухвали. Він вказав, що загалом підтримав рішення колегії, але вважає неправильним відправляти справу на повторний розгляд в апеляцію. Каже, Верховний Суд міг і сам поставити крапку.«…я не можу погодитися із рішенням направити справу на новий апеляційний розгляд. Я вважаю, що Суд мав поставити крапку у цій справі, яка тягнеться з 2010 року, і мав для цього всі можливості.З матеріалів провадження Суду відомо, що спірна постанова апеляційного суду, що дозволяла проведення оперативно-технічних заходів, стороні захисту не відкривалася і на цей час знищена.Суд, замість вирішення питань, на які попередні інстанції не змогли знайти відповіді, відмовився відповідати на ці питання – саме через те, що ці питання не отримали відповіді в попередніх судових інстанціях. Це зачароване коло. І я вважаю такий підхід концептуально невірним», – йдеться в документі.Отже, незабаром Волинь спостерігатиме третю спробу правосуддя вирішити долю колишнього голови Ківерцівського районного суду Івана Підгорного. І тепер у нього з’явився реальний шанс вийти сухим із води.Раніше «Сила правди» вже писала про те, як цей служитель Феміди брав хабарі полуницею, сіном, побутовою технікою, їздив і їв в ресторанах за рахунок фігурантів справ, які розглядав До того ж, схоже, екс-суддя не може позбутися звички жити на халяву. Через місцеві суди Ківерцівське міське виробниче управління житлово-комунального господарства періодично стягує з Івана Підгорного плату за комунальні послуги, адже той добровільно розраховуватись не хоче.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію