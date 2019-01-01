Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
Штаби двох лідерів на президентське крісло – Володимира Зеленського та Петра Порошенка – знову на низькому старті. Адже попереду – другий тур виборів.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу Сфера-ТВ.
Керівник спецпроекту «Команда Порошенка» у Луцьку Юрій Моклиця каже, що у першому турі трохи недопрацювали, але зараз зробили відповідні висновки.
«Боротьба ще буде, і ми налаштовані на ривок», - каже Моклиця.
Секрет перемоги Порошенка у другому турі, впевнений він, дуже простий: кожен, хто підтримує чинного Президента, повинен привести з собою на дільницю ще двох людей, котрі стануть однодумцями у виборі.
«З тих двох людей один має бути з тих, хто взагалі не проголосував у першому турі, а другий – з тих, хто визначився за іншого кандидата», - висловився Юрій Моклиця.
Ставку, додає, робитимуть на людей, які голосували не за Порошенка і не за Зеленського.
Окрім того, журналісти протягом декількох днів намагалися сконтактувати з керівником штабу Володимира Зеленського на Волині – Валерієм Стернійчуком. Утім, він через свою зайнятість відмовився коментувати ситуацію.
«Боремося з ситуацією. Ми просто захищаємо кожен протокол, кожну дільницю», - сказав він телефоном.
Коментарі журналістам Стернійчук погодився надати у інший день. Але і цього разу так не сталося. Півдня спікер погоджував те, що має сказати, із київським штабом, а після обіду просто перестав піднімати слухавку.
«Буде прикро, якщо згодом таке ставлення до засобів масової інформації буде привнесене в органи влади», - кажуть журналісти Сфери.ТВ у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу Сфера-ТВ.
Керівник спецпроекту «Команда Порошенка» у Луцьку Юрій Моклиця каже, що у першому турі трохи недопрацювали, але зараз зробили відповідні висновки.
«Боротьба ще буде, і ми налаштовані на ривок», - каже Моклиця.
Секрет перемоги Порошенка у другому турі, впевнений він, дуже простий: кожен, хто підтримує чинного Президента, повинен привести з собою на дільницю ще двох людей, котрі стануть однодумцями у виборі.
«З тих двох людей один має бути з тих, хто взагалі не проголосував у першому турі, а другий – з тих, хто визначився за іншого кандидата», - висловився Юрій Моклиця.
Ставку, додає, робитимуть на людей, які голосували не за Порошенка і не за Зеленського.
Окрім того, журналісти протягом декількох днів намагалися сконтактувати з керівником штабу Володимира Зеленського на Волині – Валерієм Стернійчуком. Утім, він через свою зайнятість відмовився коментувати ситуацію.
«Боремося з ситуацією. Ми просто захищаємо кожен протокол, кожну дільницю», - сказав він телефоном.
Коментарі журналістам Стернійчук погодився надати у інший день. Але і цього разу так не сталося. Півдня спікер погоджував те, що має сказати, із київським штабом, а після обіду просто перестав піднімати слухавку.
«Буде прикро, якщо згодом таке ставлення до засобів масової інформації буде привнесене в органи влади», - кажуть журналісти Сфери.ТВ у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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