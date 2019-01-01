вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО

Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО
Штаби двох лідерів на президентське крісло – Володимира Зеленського та Петра Порошенка – знову на низькому старті. Адже попереду – другий тур виборів.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу Сфера-ТВ.

Керівник спецпроекту «Команда Порошенка» у Луцьку Юрій Моклиця каже, що у першому турі трохи недопрацювали, але зараз зробили відповідні висновки.

«Боротьба ще буде, і ми налаштовані на ривок», - каже Моклиця.

Секрет перемоги Порошенка у другому турі, впевнений він, дуже простий: кожен, хто підтримує чинного Президента, повинен привести з собою на дільницю ще двох людей, котрі стануть однодумцями у виборі.

«З тих двох людей один має бути з тих, хто взагалі не проголосував у першому турі, а другий – з тих, хто визначився за іншого кандидата», - висловився Юрій Моклиця.

Ставку, додає, робитимуть на людей, які голосували не за Порошенка і не за Зеленського.

Окрім того, журналісти протягом декількох днів намагалися сконтактувати з керівником штабу Володимира Зеленського на Волині – Валерієм Стернійчуком. Утім, він через свою зайнятість відмовився коментувати ситуацію.

«Боремося з ситуацією. Ми просто захищаємо кожен протокол, кожну дільницю», - сказав він телефоном.

Коментарі журналістам Стернійчук погодився надати у інший день. Але і цього разу так не сталося. Півдня спікер погоджував те, що має сказати, із київським штабом, а після обіду просто перестав піднімати слухавку.

«Буде прикро, якщо згодом таке ставлення до засобів масової інформації буде привнесене в органи влади», - кажуть журналісти Сфери.ТВ у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, Луцьк, Волинь, Володимир Зеленський, Петро Порошенко, штаб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посадовець-хабарник з Укртрансбезпеки на Волині відбувся штрафом
Сьогодні, 13:56
Не втратила жагу до життя: хвора на рак молода волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 13:44
Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
Сьогодні, 13:15
Стало відомо, якою буде погода на Великдень
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО Назвали лідера виборів в одному з волинських округів. ОФІЦІЙНО
02 квітень, 00:22
У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент» У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент»
01 квітень, 06:10
У Луцьку до ОВК привезли «протоколи з майбутнього» У Луцьку до ОВК привезли «протоколи з майбутнього»
01 квітень, 02:20
Серед лучан триває опитування щодо президентських виборів Серед лучан триває опитування щодо президентських виборів
25 березень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив
Сьогодні, 14:22
 0
Без житла, але з дорогими авто і годинником: статки депутата Волиньради
Сьогодні, 14:00
 0
Посадовець-хабарник з Укртрансбезпеки на Волині відбувся штрафом
Сьогодні, 13:56
 0
Не втратила жагу до життя: хвора на рак молода волинянка потребує допомоги
Сьогодні, 13:44
 0
Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
 0
Медіа
відео
1/8