Чим живуть луцькі штаби Порошенка і Зеленського напередодні другого туру. ВІДЕО

Володимира Зеленського та Петра Порошенка – знову на низькому старті. Адже попереду – другий тур виборів.



Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Керівник спецпроекту «Команда Порошенка» у Луцьку Юрій Моклиця каже, що у першому турі трохи недопрацювали, але зараз зробили відповідні висновки.



«Боротьба ще буде, і ми налаштовані на ривок», - каже Моклиця.



Секрет перемоги Порошенка у другому турі, впевнений він, дуже простий: кожен, хто підтримує чинного Президента, повинен привести з собою на дільницю ще двох людей, котрі стануть однодумцями у виборі.



«З тих двох людей один має бути з тих, хто взагалі не проголосував у першому турі, а другий – з тих, хто визначився за іншого кандидата», - висловився Юрій Моклиця.



Ставку, додає, робитимуть на людей, які голосували не за Порошенка і не за Зеленського.



Окрім того, журналісти протягом декількох днів намагалися сконтактувати з керівником штабу Володимира Зеленського на Волині – Валерієм Стернійчуком. Утім, він через свою зайнятість відмовився коментувати ситуацію.



«Боремося з ситуацією. Ми просто захищаємо кожен протокол, кожну дільницю», - сказав він телефоном.



Коментарі журналістам Стернійчук погодився надати у інший день. Але і цього разу так не сталося. Півдня спікер погоджував те, що має сказати, із київським штабом, а після обіду просто перестав піднімати слухавку.



«Буде прикро, якщо згодом таке ставлення до засобів масової інформації буде привнесене в органи влади», - кажуть журналісти Сфери.ТВ у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штаби двох лідерів на президентське крісло –та– знову на низькому старті. Адже попереду – другий тур виборів.Про це йдеться у сюжеті телеканалу Сфера-ТВ Керівник спецпроекту «Команда Порошенка» у Луцькукаже, що у першому турі трохи недопрацювали, але зараз зробили відповідні висновки.«Боротьба ще буде, і ми налаштовані на ривок», - каже Моклиця.Секрет перемоги Порошенка у другому турі, впевнений він, дуже простий: кожен, хто підтримує чинного Президента, повинен привести з собою на дільницю ще двох людей, котрі стануть однодумцями у виборі.«З тих двох людей один має бути з тих, хто взагалі не проголосував у першому турі, а другий – з тих, хто визначився за іншого кандидата», - висловився Юрій Моклиця.Ставку, додає, робитимуть на людей, які голосували не за Порошенка і не за Зеленського.Окрім того, журналісти протягом декількох днів намагалися сконтактувати з керівником штабу Володимира Зеленського на Волині –. Утім, він через свою зайнятість відмовився коментувати ситуацію.«Боремося з ситуацією. Ми просто захищаємо кожен протокол, кожну дільницю», - сказав він телефоном.Коментарі журналістам Стернійчук погодився надати у інший день. Але і цього разу так не сталося. Півдня спікер погоджував те, що має сказати, із київським штабом, а після обіду просто перестав піднімати слухавку.«Буде прикро, якщо згодом таке ставлення до засобів масової інформації буде привнесене в органи влади», - кажуть журналісти Сфери.ТВ у сюжеті.

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