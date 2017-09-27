вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині підприємиці за неоформлених працівників дали штраф

На Волині підприємиці за неоформлених працівників дали штраф
На Волині за порушення вимог законодавства про працю суд покарав жінку штрафом.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.

Підприємець Тетяна Баглик з 1 лютого 2019 року в торгових точках з реалізації хлібобулочних виробів у Ковелі на вулиці Незалежності та на Привокзальній площі без укладення трудового договору допустила до роботи двох людей.

Ці факти було встановлено під час перевірки управлінням Держпраці у Волинській області та зафіксовано у відповідному акті.

У судовому засіданні підприємиця, яка використовує найману працю, визнала повністю вчинення правопорушення за ч. 3 ст. 41 КУпАП.

Суд постановив накласти на Тетяну Баглик адмінстягнення у виді штрафу в сумі 8500 гривень та стягнути з неї в користь держави судовий збір – 384 гривні 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: штраф, Ковель, підприємиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громаді на Волині віддали храм
Сьогодні, 12:48
На Волині підприємиці за неоформлених працівників дали штраф
Сьогодні, 12:40
У Володимирі поблизу заправки горіло поле
Сьогодні, 12:23
Ніби зачароване коло: волинського суддю, який брав хабарі полуницею і сіном, досі не покарали
Сьогодні, 12:08
Керівниця WEST AUTO HUB знялася у телешоу. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:04
Схожі новини
Директора волинського підприємства оштрафували за ожеледицю, яка призвела до аварії на дорозі Директора волинського підприємства оштрафували за ожеледицю, яка призвела до аварії на дорозі
19 березень, 12:21
Штраф і громадські роботи: ковельчанку покарали за нецензурну лайку Штраф і громадські роботи: ковельчанку покарали за нецензурну лайку
27 вересень, 2017, 17:37
Засудили чоловіка, який дебоширив у центрі Ковеля Засудили чоловіка, який дебоширив у центрі Ковеля
06 вересень, 2017, 11:55
У Ковелі безпідставно оштрафували жінку, - суд У Ковелі безпідставно оштрафували жінку, - суд
28 жовтень, 2016, 21:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громаді на Волині віддали храм
Сьогодні, 12:48
 0
На Волині підприємиці за неоформлених працівників дали штраф
Сьогодні, 12:40
 0
У Володимирі поблизу заправки горіло поле
Сьогодні, 12:23
 0
Ніби зачароване коло: волинського суддю, який брав хабарі полуницею і сіном, досі не покарали
Сьогодні, 12:08
 0
Керівниця WEST AUTO HUB знялася у телешоу. ВІДЕО*
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8