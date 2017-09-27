На Волині підприємиці за неоформлених працівників дали штраф
Сьогодні, 12:40
На Волині за порушення вимог законодавства про працю суд покарав жінку штрафом.
Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.
Підприємець Тетяна Баглик з 1 лютого 2019 року в торгових точках з реалізації хлібобулочних виробів у Ковелі на вулиці Незалежності та на Привокзальній площі без укладення трудового договору допустила до роботи двох людей.
Ці факти було встановлено під час перевірки управлінням Держпраці у Волинській області та зафіксовано у відповідному акті.
У судовому засіданні підприємиця, яка використовує найману працю, визнала повністю вчинення правопорушення за ч. 3 ст. 41 КУпАП.
Суд постановив накласти на Тетяну Баглик адмінстягнення у виді штрафу в сумі 8500 гривень та стягнути з неї в користь держави судовий збір – 384 гривні 20 копійок.
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Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.
Підприємець Тетяна Баглик з 1 лютого 2019 року в торгових точках з реалізації хлібобулочних виробів у Ковелі на вулиці Незалежності та на Привокзальній площі без укладення трудового договору допустила до роботи двох людей.
Ці факти було встановлено під час перевірки управлінням Держпраці у Волинській області та зафіксовано у відповідному акті.
У судовому засіданні підприємиця, яка використовує найману працю, визнала повністю вчинення правопорушення за ч. 3 ст. 41 КУпАП.
Суд постановив накласти на Тетяну Баглик адмінстягнення у виді штрафу в сумі 8500 гривень та стягнути з неї в користь держави судовий збір – 384 гривні 20 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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