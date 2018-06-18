Де у Луцьку та на Волині не буде світла 4 квітня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с. Красностав, вул.: Окружна



Горохівський район



1. 09:00-17:00

с. Довге:

вул. Берегова,

вул. Прибережна

вул. Польова



Іваничівський район



1. КТП-120 Кап.ремонт

10:00-17:00 с.Риковичі вул.Центральна Миру

2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-71 чистка траси

10:00-17:00 с.Завидів вул.підгайна



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 17:00

К-Каширське МСТ (магазин).

с.Видерта, вул.Ковельська,

вул.Першотравнева.

2. 09:30 – 17:00

Сільська рада, Будинок культури, Лісництво, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Бібліотека, Аптека. с.Брониця, вул.Л.Українки,

вул.Шевченка





Луцький район



1. 09:00-17:00

с. Коршовець вул. Квітнева

2. КТП-213 09:00-17:00 с. Тертки, вул. Першого травня, Дружби народів

3. КТП-86 09:30-17:00 С/р Княгининок – дитсадок

Луцький КЗПМСД – ФАП

ФОП Бунько – магазин

ФОП Романовський – будинок побуту с. Княгининок вул. Соборна, Тополева, Поліська



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ 04кВ КТП-317 9:00-17:00 с.Масловець

2. ПЛ 04кВ КТП 183 9:00-17:00 с.Забужжя

3. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП,Клуб, с.Ладинь Мосир. школа с.Мосир Бригада с.Мосир Цех переробки деревинис.Мосир КЗС с.Ладинь с.Ладинь Мосир





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Насосна, ФОП Козел І.С. сел.Благодатне

вул.Лопатіна, 1-14

вул.Перемоги, 1-7

вул.Шахтарська, 7-9

вул.Б.Хмельницького

вул.Пархоменка, 3-6

вул.Незалежності, 1-7



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна

3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Першотравнева, 97-131, 60/1-128

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка

6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара

7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги

8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова

9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена

10. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)

11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха

12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ

13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук



14. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)



Турійський район



1. 10:00-16:00

Церква, пункт прийому молока с.Маковичі

2. ПЛ-10 кВ Л-25-08 від ПС- до КР- 66

КТП-259

ЩТП- 270

КТП-99

КТП-355 10:00-16:00

Лікарня, ренгент кабінет, тер центр, інку барна, пекарня, СМЗ с.м.т.Луків вул.Ковельська, Партизанська, Зелена, Б.Хмельницького

3.

10:00-14:00

14:00-16:30



Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада с.Гайки



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 4 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с. Красностав, вул.: Окружна1. 09:00-17:00с. Довге:вул. Берегова,вул. Прибережнавул. Польова1. КТП-120 Кап.ремонт10:00-17:00 с.Риковичі вул.Центральна Миру2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-71 чистка траси10:00-17:00 с.Завидів вул.підгайна1. 09:30 – 17:00К-Каширське МСТ (магазин).с.Видерта, вул.Ковельська,вул.Першотравнева.2. 09:30 – 17:00Сільська рада, Будинок культури, Лісництво, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Бібліотека, Аптека. с.Брониця, вул.Л.Українки,вул.Шевченка1. 09:00-17:00с. Коршовець вул. Квітнева2. КТП-213 09:00-17:00 с. Тертки, вул. Першого травня, Дружби народів3. КТП-86 09:30-17:00 С/р Княгининок – дитсадокЛуцький КЗПМСД – ФАПФОП Бунько – магазинФОП Романовський – будинок побуту с. Княгининок вул. Соборна, Тополева, Поліська1. ПЛ 04кВ КТП-317 9:00-17:00 с.Масловець2. ПЛ 04кВ КТП 183 9:00-17:00 с.Забужжя3. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП,Клуб, с.Ладинь Мосир. школа с.Мосир Бригада с.Мосир Цех переробки деревинис.Мосир КЗС с.Ладинь с.Ладинь Мосир1. 09:00-17:00Насосна, ФОП Козел І.С. сел.Благодатневул.Лопатіна, 1-14вул.Перемоги, 1-7вул.Шахтарська, 7-9вул.Б.Хмельницькоговул.Пархоменка, 3-6вул.Незалежності, 1-71. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Першотравнева, 97-131, 60/1-1284. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена10. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук14. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)1. 10:00-16:00Церква, пункт прийому молока с.Маковичі2. ПЛ-10 кВ Л-25-08 від ПС- до КР- 66КТП-259ЩТП- 270КТП-99КТП-355 10:00-16:00Лікарня, ренгент кабінет, тер центр, інку барна, пекарня, СМЗ с.м.т.Луків вул.Ковельська, Партизанська, Зелена, Б.Хмельницького3.10:00-14:0014:00-16:30Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада с.Гайки

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