Де у Луцьку та на Волині не буде світла 4 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 4 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Красностав, вул.: Окружна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
Іваничівський район
1. КТП-120 Кап.ремонт
10:00-17:00 с.Риковичі вул.Центральна Миру
2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-71 чистка траси
10:00-17:00 с.Завидів вул.підгайна
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
К-Каширське МСТ (магазин).
с.Видерта, вул.Ковельська,
вул.Першотравнева.
2. 09:30 – 17:00
Сільська рада, Будинок культури, Лісництво, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Бібліотека, Аптека. с.Брониця, вул.Л.Українки,
вул.Шевченка
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Коршовець вул. Квітнева
2. КТП-213 09:00-17:00 с. Тертки, вул. Першого травня, Дружби народів
3. КТП-86 09:30-17:00 С/р Княгининок – дитсадок
Луцький КЗПМСД – ФАП
ФОП Бунько – магазин
ФОП Романовський – будинок побуту с. Княгининок вул. Соборна, Тополева, Поліська
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-317 9:00-17:00 с.Масловець
2. ПЛ 04кВ КТП 183 9:00-17:00 с.Забужжя
3. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП,Клуб, с.Ладинь Мосир. школа с.Мосир Бригада с.Мосир Цех переробки деревинис.Мосир КЗС с.Ладинь с.Ладинь Мосир
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Насосна, ФОП Козел І.С. сел.Благодатне
вул.Лопатіна, 1-14
вул.Перемоги, 1-7
вул.Шахтарська, 7-9
вул.Б.Хмельницького
вул.Пархоменка, 3-6
вул.Незалежності, 1-7
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Першотравнева, 97-131, 60/1-128
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
14. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
Турійський район
1. 10:00-16:00
Церква, пункт прийому молока с.Маковичі
2. ПЛ-10 кВ Л-25-08 від ПС- до КР- 66
КТП-259
ЩТП- 270
КТП-99
КТП-355 10:00-16:00
Лікарня, ренгент кабінет, тер центр, інку барна, пекарня, СМЗ с.м.т.Луків вул.Ковельська, Партизанська, Зелена, Б.Хмельницького
3.
10:00-14:00
14:00-16:30
Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада с.Гайки
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Красностав, вул.: Окружна
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Довге:
вул. Берегова,
вул. Прибережна
вул. Польова
Іваничівський район
1. КТП-120 Кап.ремонт
10:00-17:00 с.Риковичі вул.Центральна Миру
2. ПЛ-04кв Л-1 КТП-71 чистка траси
10:00-17:00 с.Завидів вул.підгайна
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 17:00
К-Каширське МСТ (магазин).
с.Видерта, вул.Ковельська,
вул.Першотравнева.
2. 09:30 – 17:00
Сільська рада, Будинок культури, Лісництво, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Бібліотека, Аптека. с.Брониця, вул.Л.Українки,
вул.Шевченка
Луцький район
1. 09:00-17:00
с. Коршовець вул. Квітнева
2. КТП-213 09:00-17:00 с. Тертки, вул. Першого травня, Дружби народів
3. КТП-86 09:30-17:00 С/р Княгининок – дитсадок
Луцький КЗПМСД – ФАП
ФОП Бунько – магазин
ФОП Романовський – будинок побуту с. Княгининок вул. Соборна, Тополева, Поліська
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ 04кВ КТП-317 9:00-17:00 с.Масловець
2. ПЛ 04кВ КТП 183 9:00-17:00 с.Забужжя
3. ПЛ 10кВ Л 85-03 9:00-17:00 Магазин, ФАП,Клуб, с.Ладинь Мосир. школа с.Мосир Бригада с.Мосир Цех переробки деревинис.Мосир КЗС с.Ладинь с.Ладинь Мосир
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Насосна, ФОП Козел І.С. сел.Благодатне
вул.Лопатіна, 1-14
вул.Перемоги, 1-7
вул.Шахтарська, 7-9
вул.Б.Хмельницького
вул.Пархоменка, 3-6
вул.Незалежності, 1-7
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Першотравнева, 97-131, 60/1-128
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 9:00-17:00 с.Забара
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
9. КТП-437 9:00-17:00 Пожежна частина, ДНЗ, котельня, церква, відділення зв’язку смт. Дубище вул. Зелена
10. КТП-436 9:00-17:00 КП "Дубищенське ЖКГ" (очисні)
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 ГРП-2 с.Любче вул. Тиха
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче млин, картоплесховище, СКЗ
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-220 9:00-17:00 с.Любче магазин, зернотік с.Любче,вул.Молодіжна, Ковельська, Зелена, Садова, А.Савчук
14. ПЛ-10 кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю) с.Любче, с.Козин, с.Рудка-Козинська (повністю)
Турійський район
1. 10:00-16:00
Церква, пункт прийому молока с.Маковичі
2. ПЛ-10 кВ Л-25-08 від ПС- до КР- 66
КТП-259
ЩТП- 270
КТП-99
КТП-355 10:00-16:00
Лікарня, ренгент кабінет, тер центр, інку барна, пекарня, СМЗ с.м.т.Луків вул.Ковельська, Партизанська, Зелена, Б.Хмельницького
3.
10:00-14:00
14:00-16:30
Гайківська с/р – адмінприміщення, пошта, АТС, ФАП, школа, дит.садок, столова школи ФОП Зламанець Й.П.- зерносклад, ФГ « Уко- світ України» - бригада с.Гайки
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