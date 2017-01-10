Не втратила жагу до життя: хвора на рак молода волинянка потребує допомоги

Настя Янчук, котра бореться з важкою недугою, – «анапластична астроцитома» потребує коштів на лікування.



Дівчинка перенесла дві операції по видаленню пухлини у голові, пройшла не один курс хіміотерапії, після якої у неї випало волосся, - пише



Та попри усі випробування, вона не втратила жагу до життя і вірить в одужання. Її підтримують не тільки рідні, а й друзі та однокурсники з якими навчається у Волинському коледжі Національного Університету харчових технологій, котрі нещодавно організували благодійну поїздку до Львова, а зібрані кошти передали їй лікування.



Володимирчани, котрі під час зустрічі з лікарем-онкологом Антоном Шкіряком, яку організував Максим Климюк, зібрали близько 6 тисяч гривень, та інші благодійники, котрі відгукнулись на прохання допомогти.



У березні Настю з дитячого відділення обласного онкологічного диспансеру перевели у доросле, де вона продовжує лікування, на яке знову потребує коштів, яких у батьків катастрофічно не вистачає.



Лише на один препарат протягом останніх днів пішло близько десяти тисяч гривень, не рахуючи вартість аналізів та інших витрат. Тож вони змушені знову звертатися по допомогу до людей, бо понад усе на світі хочуть, щоб їхня Настуся одужала, і наперед дякують кожному за підтримку.



Реквізити ПриватБанку: 4149 4991 1117 2852 Янчук Анастасія Віталіївна.

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