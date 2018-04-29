Без житла, але з дорогими авто і годинником: статки депутата Волиньради
Сьогодні, 14:00
Депутат-мільйонер Волиньради Микола Буліга не має житла, позичає авто та має дві фірми, дружина – отримує соцдопомогу та тримає вдома півмільйона гривень та декілька тисяч доларів.
Депутат нерухомості та землі не задекларував – ні власного, ні у користуванні, ні в оренді, хоча вказав, що проживає Луцьку, а приписаний у селі Брище Луцького району, - пише видання Волинь.online.
Володіє цінним годинником марки «Oris».
Із 2015 року користується авто «BMW 730D» 2008 року випуску вартістю 640 тисяч гривень, яке належить Наталії Бордійчук. У 2016 році депутат придбав авто «AUDI A6» 2013 року випуску вартістю 644 тисячі гривень.
Депутату належить 67 % від загального капіталу ТзОВ «Бепаз Енерго» (є виробником сучасних твердопаливних котлів), що у грошовому вираженні становить 400,020 тисячі гривень, та 50 % від загального капіталу ТзОВ «Ековарм Енерджі» (зареєстрована у Польщі), що у грошовому вираженні становить 19,25 тисячі гривень.
У 2018 році депутат отримав 281,102 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, дружина отримала 6,45 тисячі гривень соціальних виплат.
Депутат має готівкою 35 тисяч доларів та 280,75 тисячі гривень, дружина – 45 тисяч доларів США та 500 тисяч гривень.
Також у депутата є фінансове зобов’язання від 2016 року перед Сергієм Паладійчуком, секретарем Рівненської міської ради, (вид зобов’язання – частка в статутному капіталі) у розмірі 400,02 тисячі гривень.
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Депутат нерухомості та землі не задекларував – ні власного, ні у користуванні, ні в оренді, хоча вказав, що проживає Луцьку, а приписаний у селі Брище Луцького району, - пише видання Волинь.online.
Володіє цінним годинником марки «Oris».
Із 2015 року користується авто «BMW 730D» 2008 року випуску вартістю 640 тисяч гривень, яке належить Наталії Бордійчук. У 2016 році депутат придбав авто «AUDI A6» 2013 року випуску вартістю 644 тисячі гривень.
Депутату належить 67 % від загального капіталу ТзОВ «Бепаз Енерго» (є виробником сучасних твердопаливних котлів), що у грошовому вираженні становить 400,020 тисячі гривень, та 50 % від загального капіталу ТзОВ «Ековарм Енерджі» (зареєстрована у Польщі), що у грошовому вираженні становить 19,25 тисячі гривень.
У 2018 році депутат отримав 281,102 тисячі гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, дружина отримала 6,45 тисячі гривень соціальних виплат.
Депутат має готівкою 35 тисяч доларів та 280,75 тисячі гривень, дружина – 45 тисяч доларів США та 500 тисяч гривень.
Також у депутата є фінансове зобов’язання від 2016 року перед Сергієм Паладійчуком, секретарем Рівненської міської ради, (вид зобов’язання – частка в статутному капіталі) у розмірі 400,02 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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