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У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив

У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив
У Києві на Троєщині з вікна багатоповерхівки випав підліток.

Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції Києва.

"По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що з вікна шостого поверху вистрибнув 15-річний хлопець. Підліток отримав травми, але при цьому перебував у неадекватному стані", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався близько другої години ночі.

Як повідомляється, під час госпіталізації хлопець зізнався, що вживав наркотичні препарати (мова йшла про "марки").
Постраждалого з травмами відправили до лікарні.

Юнака доставили в реанімацію дитячої лікарні "Охматдит". Попередній діагноз потерпілого: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота, закрита травма грудної клітини та перелом руки.

Обставини інциденту встановлюються. На місці події працює ювенальна поліція. Для попереднього з’ясування причин через які хлопець викинувся з вікна, ведуться розмови з батьками та адміністрацією навчального закладу, де він навчався.

Зазначимо, що інформацію про те, що юнак був під дією наркотичних засобів у прес-службі поліції Києва наразі не підтвердили, заявивши, що потрібно дочекатися даних перевірки.

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Теги: наркотики, підліток, Київ, падіння
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