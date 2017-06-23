У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив





Про це



"По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що з вікна шостого поверху вистрибнув 15-річний хлопець. Підліток отримав травми, але при цьому перебував у неадекватному стані", - йдеться в повідомленні.



Інцидент стався близько другої години ночі.



Як повідомляється, під час госпіталізації хлопець зізнався, що вживав наркотичні препарати (мова йшла про "марки").

Постраждалого з травмами відправили до лікарні.



Юнака доставили в реанімацію дитячої лікарні "Охматдит". Попередній діагноз потерпілого: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота, закрита травма грудної клітини та перелом руки.



Обставини інциденту встановлюються. На місці події працює ювенальна поліція. Для попереднього з’ясування причин через які хлопець викинувся з вікна, ведуться розмови з батьками та адміністрацією навчального закладу, де він навчався.



Зазначимо, що інформацію про те, що юнак був під дією наркотичних засобів у прес-службі поліції Києва наразі не підтвердили, заявивши, що потрібно дочекатися даних перевірки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Троєщині з вікна багатоповерхівки випав підліток.Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції Києва."По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що з вікна шостого поверху вистрибнув 15-річний хлопець. Підліток отримав травми, але при цьому перебував у неадекватному стані", - йдеться в повідомленні.Інцидент стався близько другої години ночі.Як повідомляється, під час госпіталізації хлопець зізнався, що вживав наркотичні препарати (мова йшла про "марки").Постраждалого з травмами відправили до лікарні.Юнака доставили в реанімацію дитячої лікарні "Охматдит". Попередній діагноз потерпілого: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота, закрита травма грудної клітини та перелом руки.Обставини інциденту встановлюються. На місці події працює ювенальна поліція. Для попереднього з’ясування причин через які хлопець викинувся з вікна, ведуться розмови з батьками та адміністрацією навчального закладу, де він навчався.Зазначимо, що інформацію про те, що юнак був під дією наркотичних засобів у прес-службі поліції Києва наразі не підтвердили, заявивши, що потрібно дочекатися даних перевірки.

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