У Києві підліток випав з шостого поверху та вижив
Сьогодні, 14:22
У Києві на Троєщині з вікна багатоповерхівки випав підліток.
Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції Києва.
"По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що з вікна шостого поверху вистрибнув 15-річний хлопець. Підліток отримав травми, але при цьому перебував у неадекватному стані", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався близько другої години ночі.
Як повідомляється, під час госпіталізації хлопець зізнався, що вживав наркотичні препарати (мова йшла про "марки").
Постраждалого з травмами відправили до лікарні.
Юнака доставили в реанімацію дитячої лікарні "Охматдит". Попередній діагноз потерпілого: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота, закрита травма грудної клітини та перелом руки.
Обставини інциденту встановлюються. На місці події працює ювенальна поліція. Для попереднього з’ясування причин через які хлопець викинувся з вікна, ведуться розмови з батьками та адміністрацією навчального закладу, де він навчався.
Зазначимо, що інформацію про те, що юнак був під дією наркотичних засобів у прес-службі поліції Києва наразі не підтвердили, заявивши, що потрібно дочекатися даних перевірки.
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Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції Києва.
"По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що з вікна шостого поверху вистрибнув 15-річний хлопець. Підліток отримав травми, але при цьому перебував у неадекватному стані", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався близько другої години ночі.
Як повідомляється, під час госпіталізації хлопець зізнався, що вживав наркотичні препарати (мова йшла про "марки").
Постраждалого з травмами відправили до лікарні.
Юнака доставили в реанімацію дитячої лікарні "Охматдит". Попередній діагноз потерпілого: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота, закрита травма грудної клітини та перелом руки.
Обставини інциденту встановлюються. На місці події працює ювенальна поліція. Для попереднього з’ясування причин через які хлопець викинувся з вікна, ведуться розмови з батьками та адміністрацією навчального закладу, де він навчався.
Зазначимо, що інформацію про те, що юнак був під дією наркотичних засобів у прес-службі поліції Києва наразі не підтвердили, заявивши, що потрібно дочекатися даних перевірки.
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