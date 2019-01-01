У луцькій лікарні вперше прооперували жінку з великою грижею новим методом
Сьогодні, 14:45
У Луцькій міській клінічній лікарні вперше усунули діафрагмальну грижу лапароскопічною операцією.
Про це інформує Перший.
70-річна пацієнтка обійшлась кількома сантиметровими розрізами на животі замість травматичного втручання, - розповів завідувач відділення ургентної хірургії Артем Комарницький.
Що таке діафрагмальна грижа
Діафрагма – це тонкий м’язевий шар, який відділяє грудну порожнину від черевної. А грижа - це патологія, при якій органи черевної порожнини переміщуються в грудну. Це може відбуватись через природні отвори (місце, де стравохід переходить у шлунок) або ж патологічні, наприклад, отримані внаслідок травми.
Специфічних симптомів при діафрагмальній грижі немає, але можуть бути печія, біль в епігастрії (у верхній частині живота), здуття, відрижка. Щоб виявити цей дефект, потрібно щороку робити гастроскопію – огляд зондом стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки.
Ця пацієнтка скарг на здоров’я не мала, але її донька помітила, що мама швидко схудла і почала менше їсти. Обстеження показало наявність великої грижі.
«Були зміщені шлунок, поперечно-ободова кишка, великий та малий сальник. Усі вони знаходились в грудній порожнині», - пояснив хірург.
Що таке лапароскопія
Лапароскопія – це малоінвазивна операція, яка проводиться з допомогою лапароскопа (фактично камери) і хірургічних інструментів, які вводяться в черевну порожнину через маленькі розрізи.
Раніше операція з усунення діафрагмальної грижі проводилась класичним методом – з великим розрізом живота. Це було і травматично для пацієнта, і залишало великий шрам на все життя.
Відновлення ж після лапароскопічної операції в рази швидше. Вже за кілька годин пацієнт може сідати і вставати. За 3-5 днів його виписують з лікарні.
«Хоча, для хірургів лапароскопічна операцію не є простою, цим методом у Луцькій міській клінічній лікарні вже оперують 98% хворих з гострим холециститом і більше 50% - з гострим апендицитом», – розповів Артем Комарницький.
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Про це інформує Перший.
70-річна пацієнтка обійшлась кількома сантиметровими розрізами на животі замість травматичного втручання, - розповів завідувач відділення ургентної хірургії Артем Комарницький.
Що таке діафрагмальна грижа
Діафрагма – це тонкий м’язевий шар, який відділяє грудну порожнину від черевної. А грижа - це патологія, при якій органи черевної порожнини переміщуються в грудну. Це може відбуватись через природні отвори (місце, де стравохід переходить у шлунок) або ж патологічні, наприклад, отримані внаслідок травми.
Специфічних симптомів при діафрагмальній грижі немає, але можуть бути печія, біль в епігастрії (у верхній частині живота), здуття, відрижка. Щоб виявити цей дефект, потрібно щороку робити гастроскопію – огляд зондом стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки.
Ця пацієнтка скарг на здоров’я не мала, але її донька помітила, що мама швидко схудла і почала менше їсти. Обстеження показало наявність великої грижі.
«Були зміщені шлунок, поперечно-ободова кишка, великий та малий сальник. Усі вони знаходились в грудній порожнині», - пояснив хірург.
Що таке лапароскопія
Лапароскопія – це малоінвазивна операція, яка проводиться з допомогою лапароскопа (фактично камери) і хірургічних інструментів, які вводяться в черевну порожнину через маленькі розрізи.
Раніше операція з усунення діафрагмальної грижі проводилась класичним методом – з великим розрізом живота. Це було і травматично для пацієнта, і залишало великий шрам на все життя.
Відновлення ж після лапароскопічної операції в рази швидше. Вже за кілька годин пацієнт може сідати і вставати. За 3-5 днів його виписують з лікарні.
«Хоча, для хірургів лапароскопічна операцію не є простою, цим методом у Луцькій міській клінічній лікарні вже оперують 98% хворих з гострим холециститом і більше 50% - з гострим апендицитом», – розповів Артем Комарницький.
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