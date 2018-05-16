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На Волині оштрафували Зеленського

На Волині оштрафували Зеленського
Волинські патрульні оштрафували чоловіка на 510 гривень.

Про це повідомила речниця поліції Ольга Бузулук.

Чоловіка оштрафували на трасі М-07 за ст. 132-2 КУпАП (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів).

Порушник, до слова, однофамілець кандидата у Президенти Володимира Зеленського.

Нагадаємо, ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів Президента.


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Теги: порушення, штраф, курйоз
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