На Волині оштрафували Зеленського
Сьогодні, 15:08
Волинські патрульні оштрафували чоловіка на 510 гривень.
Про це повідомила речниця поліції Ольга Бузулук.
Чоловіка оштрафували на трасі М-07 за ст. 132-2 КУпАП (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів).
Порушник, до слова, однофамілець кандидата у Президенти Володимира Зеленського.
Нагадаємо, ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів Президента.
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Про це повідомила речниця поліції Ольга Бузулук.
Чоловіка оштрафували на трасі М-07 за ст. 132-2 КУпАП (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів).
Порушник, до слова, однофамілець кандидата у Президенти Володимира Зеленського.
Нагадаємо, ЦВК оголосила про проведення другого туру виборів Президента.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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