На Волині оштрафували Зеленського





Про це повідомила речниця поліції Ольга Бузулук.



Чоловіка оштрафували на трасі М-07 за ст. 132-2 КУпАП (Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів).



Порушник, до слова, однофамілець кандидата у Президенти Володимира Зеленського.



Нагадаємо,





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