«Нафтогаз» продаватиме газ населенню дешевше





Про це заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман, уточнивши, що така норма в Україні прописана на рівні 8,55 грн за кубічний метр, - пишуть



За словами прем’єра, у Кабміні повністю підтримують заяву Нафтогазу про те, що компанія може продавати газ дешевше за 8,55.



Гройсман підкреслив, що Кабмін більше не встановлюватиме ціну на продаж газу Нафтогазом, але вона не може бути вищою за 8,55.



"Зобов`язую НАК Нафтогаз з 1 квітня реалізовувати газ для населення дешевше, ніж 8,55", – додав прем’єр.



14 березня голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що ціна газу на європейському ринку впала нижче вартості газу для населення в Україні.

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